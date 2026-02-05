İlginizi Çekebilir

Su ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Fuarı Antalya'da başladı
Antalya'da altyapı çalışması sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu
Sibel Altun: Depremde 30 bin ekmek ürettik, insanüstü bir güçle çalıştık
Taekwondo okul sporları il seçmeleri Osmaniye’de tamamlandı
Osmaniye’de 6 Şubat depremleri MEB AKUB’un kareleriyle sergilendi
Ambulansın altına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kızılay Kumluca'da 10 gün kan bağışı toplayacak
Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini olumsuz etkiliyor
Şehit Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un cenazesi Hatay'da defnedildi
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hatay'da temaslarda bulundu

Sibel Altun: Depremde 30 bin ekmek ürettik, insanüstü bir güçle çalıştık

Sibel Altun: Depremde 30 bin ekmek ürettik, insanüstü bir güçle çalıştık

Sibel Altun: Depremde 30 bin ekmek ürettik, insanüstü bir güçle çalıştık

Osmaniye'de Mehmet Akif Ersoy Kız Meslek Lisesi Müdürü Sibel Altun, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin 3’üncü yılında, afetin ilk günlerinde yaşadıklarını ve Milli Eğitim camiasının gösterdiği fedakârlığı anlattı. “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından büyük bir çaresizlik yaşandığını belirten Altun, Milli Eğitim çalışanlarının kısa sürede organize olarak vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını söyledi.
Deprem sırasında Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul müdürü olarak görev yaptığını anlatan Sibel Altun, “Okulumuzda Bakanlığımızın kurmuş olduğu bir fırın vardı. Normal şartlarda düşük kapasiteyle çalışıyorduk. Deprem, ekmeklerin sabah dağıtımına çıkılmasından hemen önce meydana geldi. İnsanların ekmeğe, çorbaya ihtiyaç duyduğunu fark edince, İl Milli Eğitim Müdürümüzün koordinesinde ekmekleri yurtlarda kalan vatandaşlara dağıtmaya başladık. Yaklaşık 30 bin ekmek ürettik. KYK yurtlarında ve okulların yurtlarında kalan herkesin ekmeğini okul olarak karşıladık” dedi.
İNSANÜSTÜ BİR GÜÇLE ÇALIŞTIK
O gün gösterilen çabanın tarif edilemez olduğunu ifade eden Altun, “O zaman bir adrenalinle insanüstü bir güç gösteriyorsunuz. Belki bugün kimse o gücü gösteremez ama o gün gösterdik. Dışarıdan gönüllüler geldi, okulda çalıştı. Hayırseverler un gönderdi, biz onu ekmeğe çevirdik. Milli Eğitim camiası kendi görevi olmayan birçok işi yaptı. Şube müdürleri yemek taşıdı, bunu gözlerimle gördüm. Fırınımız bodrum kattaydı, biz bizzat hamurun içindeydik.” Diye konuştu.
Okul olarak yalnızca ekmek değil, su ve çorba dağıtımı da yaptıklarını anlatan Altun şöyle devam etti: “İki TIR dolusu suyu mahalleliye dağıttık. Evlerde kaç kişi varsa ona göre günlük su ve ekmek verdik. Bazı ailelerin nüfusu bir anda 20 kişiye çıktı. Yaklaşık iki ay boyunca su, çorba ve ekmek ihtiyaçlarını karşıladık”
ORGANİZASYONUN ÖNEMİNİ GÖRDÜK
Depremin büyük bir ders olduğunu vurgulayan Altun, “Allah bir daha 6 Şubat’ta yaşadığımız gibi felaketler yaşatmasın. Ama ders almamızı sağlasın. O gün çaresizliği yaşadık ancak çok hızlı adapte olduk. Halkımız ihtiyaçlarını dile getirmek zorunda kalmadı çünkü biz onları iyi organize ettik. İl Milli Eğitim Müdürümüze gösterdiği liderlik için teşekkür ediyorum. Tüm okul müdürlerimiz okullarında kurulan çadırlarda vatandaşlarla ilgilendi. Eğitimden çok temel ihtiyaçlara odaklandık” dedi.
Sürekli çalışmanın kendilerini psikolojik olarak da ayakta tuttuğunu söyleyen Altun, “Osmaniye olarak ne kadar güçlü bir millet olduğumuzu gördük. Devletinin her zaman arkasında duran bir milletiz” ifadelerini kullandı.



Osmaniye 5.02.2026 16:10:00 0
Anahtar Kelimeler: Sibel Altun: Depremde ekmek ürettik insanüstü güçle çalıştık

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’ye Ne Müjde Verecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Su ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Fuarı Antalya'da başladı

2

Antalya'da altyapı çalışması sırasında insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu

3

Sibel Altun: Depremde 30 bin ekmek ürettik, insanüstü bir güçle çalıştık

4

Taekwondo okul sporları il seçmeleri Osmaniye’de tamamlandı

5

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri MEB AKUB’un kareleriyle sergilendi

6

Ambulansın altına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

7

Kızılay Kumluca'da 10 gün kan bağışı toplayacak

8

Düzensiz uyku çocukların fiziksel ve duygusal gelişimini olumsuz etkiliyor

9

Şehit Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un cenazesi Hatay'da defnedildi

10

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Hatay'da temaslarda bulundu