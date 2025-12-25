Siber zorbalık gençlerde kaygı ve benlik saygısında düşüşe yol açıyor

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Klinik Psikolog İlayda Erdoğan, her 4 gençten birinin en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldığını, dijital alanın risk ortamı oluşturduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, siber zorbalığın sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve dijital platformlar üzerinden "aşağılama, ifşa, tehdit ve dışlama" gibi davranışlarla ortaya çıktığını, bu durumun özellikle kimlik gelişiminin yoğun yaşandığı ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde ciddi psikolojik sonuçlar doğurabildiğini vurguladı.

Erdoğan, siber zorbalığın yaygınlaşmasında dijital platformlara erişimin artmasının etkili olduğuna işaret ederek, son yıllarda çevrim içi alanların herkes için ulaşılabilir hale gelmesinin gençler açısından görünür olma baskısını artırdığını, bunun da zorbalık davranışlarının daha hızlı yayılmasına ve etkisinin daha uzun sürmesine neden olabileceğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) okul çağındaki çocuklar üzerine yürüttüğü çalışmaların da siber zorbalığın azımsanmayacak düzeyde olduğunu ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, "Farklı araştırmalarda gençlerin önemli bir bölümünün siber zorbalıkla karşılaştığı görülüyor. Veriler, her 4 gençten birinin en az bir kez siber zorbalığa maruz kalabildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- "Mutlaka psikolojik destek alınmalı"

Siber zorbalığın ruh sağlığı üzerindeki etkilerine değinen Erdoğan, araştırmaların, bu duruma maruz kalmanın kaygı belirtilerini artırabildiğini, benlik saygısında düşüş ve sosyal izolasyonla sonuçlanabildiğini gösterdiğini ifade etti.

Erdoğan, bazı vakalarda uyku sorunları, travma sonrası stres belirtileri ve bedensel yakınmaların da görülebildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu tür içeriklere uzun süre maruz kalmak, özellikle psikolojik kırılganlığı olan bireylerde daha ağır sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle 'geçer' diye beklemek yerine erken destek çok önemli. Zorbalık içeren içeriklerle etkileşime girmemek gerekir. Maruz kalındığında ekran görüntüsü gibi kanıtları almak, ilgili platformlarda engelleme ve şikayet mekanizmalarını kullanmak önemli bir ilk adım. Kişi tek başına baş edemiyorsa mutlaka psikolojik destek almalı."

Siber zorbalıkla mücadelede kurumların rolüne de işaret eden Erdoğan, okullar ve üniversitelerin zorbalık karşıtı programlar düzenlemesi, dijital okuryazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve psikolojik destek hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi önerisinde bulundu.