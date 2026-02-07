Sırıkla atlamada Türkiye rekoru kıran 13 yaşındaki Emine Elif çalışmalarının karşılığını aldı:

İlginizi Çekebilir

ADANA - Bursa'da düzenlenen Nejat Kök 16 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonası'nda sırıkla atlamada kendi yaş grubunda Türkiye rekoru kıran 13 yaşındaki Emine Elif Özer, elde ettiği başarının gururunu yaşıyor.

Emine Elif Özer, AA muhabirine, ailesinin yönlendirmesiyle ilk olarak cimnastikle spora başladığını belirtti.

Adana Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Atletizm Branş Sorumlusu ve antrenörü İbrahim Halil Aydın'ın yönlendirmesiyle de sırıkla atmaya yöneldiğini anlatan Emine, katıldığı ilk yarışmada Türkiye 4'üncüsü olduğunu ifade etti.

Emine, aldığı derecelerin kendisini daha çok motive ettiğini ve katıldığı son şampiyonada rekor kırdığını belirterek, "Son yarışmada da 3.75'lik derece elde ettim. Bu başarı beni çok mutlu etti. Bu sonuca ulaşabilmek için 2 yıldır çok büyük çaba gösteriyordum." diye konuştu.

Baba Ayhan Özer, kızının başarısıyla gurur duyduğunu vurgularken, anne Burcu Özer de kızının rekor kırmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Tek temennim kızımın daha yüksek yerlere gelmesidir." dedi.

Antrenör İbrahim Halil Aydın, ileride sporcusu Emine Elif ile daha iyi dereceler elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti.



