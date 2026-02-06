ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel fiyat uygulaması

İSTANBUL - ŞOK Marketler, ramazan dönemi için şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın şubat ayı fiyatlarıyla satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler yıl boyunca sürdürdüğü uygun fiyat politikası kapsamında müşterilerinin temel ihtiyaç ürünlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarına devam ediyor.

Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın şubat ayı fiyatlarıyla satışa sunan ŞOK Marketler, ramazan dönemi öncesinde müşterilerinin temel ihtiyaç harcamalarını hafifletmeyi hedefliyor.

ŞOK Marketler, hanelerin bütçesine destek olmak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında, bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünlerine de yer veriyor.

Kampanyaya dahil ürünlere markanın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

- "Ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, ramazan ayı öncesinde tüketicilerin temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmak istediklerini belirtti.

Demirel, geçen yıl mart ve kasım aylarında gerçekleştirdikleri kampanyayı yeniden hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ŞOK Marketler olarak yılın her döneminde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle müşterilerimizin bütçesine destek olmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 2025'te mart ve kasım aylarında iki kez düzenlediğimiz 'Geçen Senenin Fiyatları' kampanyasını bu yıl şubat ayında yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Şubat ayı boyunca 100 temel ürünü, geçen senenin şubat fiyatlarıyla müşterilerimize sunarak ramazan bereketini hanelere taşımayı ve temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yılın her döneminde olduğu gibi, bu özel dönemde de ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."