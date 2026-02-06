İlginizi Çekebilir

Alternatif Bank'tan 200 milyon dolarlık eurobond ihracı
ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel fiyat uygulaması
Yurtiçi Kargo'dan Bursa'ya otomasyon merkezi yatırımı
Adıyaman Destek Market ile 2 yılda 87 bin kişinin temel ihtiyaç malzemeleri karşılandı
Hatay'da depremlerde hayatını kaybedenler için bir kısmı yıkılan kilisede ayin yapıldı
DÖSİAD başkanı Gencer güven tazeledi
Corendon Airlines, Brand & Sports Summit'e katıldı
Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler kabirleri ziyaret ediyor
Adana'da 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Böbrek hastalarında kişiye özel plan hayati önem taşıyor

ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel fiyat uygulaması

ŞOK Marketler

ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel fiyat uygulaması

İSTANBUL - ŞOK Marketler, ramazan dönemi için şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın şubat ayı fiyatlarıyla satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler yıl boyunca sürdürdüğü uygun fiyat politikası kapsamında müşterilerinin temel ihtiyaç ürünlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik uygulamalarına devam ediyor.

Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın şubat ayı fiyatlarıyla satışa sunan ŞOK Marketler, ramazan dönemi öncesinde müşterilerinin temel ihtiyaç harcamalarını hafifletmeyi hedefliyor.

ŞOK Marketler, hanelerin bütçesine destek olmak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında, bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünlerine de yer veriyor.

Kampanyaya dahil ürünlere markanın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

- "Ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, ramazan ayı öncesinde tüketicilerin temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmak istediklerini belirtti.

Demirel, geçen yıl mart ve kasım aylarında gerçekleştirdikleri kampanyayı yeniden hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ŞOK Marketler olarak yılın her döneminde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle müşterilerimizin bütçesine destek olmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 2025'te mart ve kasım aylarında iki kez düzenlediğimiz 'Geçen Senenin Fiyatları' kampanyasını bu yıl şubat ayında yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Şubat ayı boyunca 100 temel ürünü, geçen senenin şubat fiyatlarıyla müşterilerimize sunarak ramazan bereketini hanelere taşımayı ve temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yılın her döneminde olduğu gibi, bu özel dönemde de ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz."



Ekonomi 6.02.2026 13:58:17 0
Anahtar Kelimeler: şok marketler'den ramazan ayına özel fiyat uygulaması

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’ye Ne Müjde Verecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Fırtına Kapıda: Neden Susturulamaz Bir Kalemle Yazıyoruz?
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Alternatif Bank'tan 200 milyon dolarlık eurobond ihracı

2

ŞOK Marketler'den ramazan ayına özel fiyat uygulaması

3

Yurtiçi Kargo'dan Bursa'ya otomasyon merkezi yatırımı

4

Adıyaman Destek Market ile 2 yılda 87 bin kişinin temel ihtiyaç malzemeleri karşılandı

5

Hatay'da depremlerde hayatını kaybedenler için bir kısmı yıkılan kilisede ayin yapıldı

6

DÖSİAD başkanı Gencer güven tazeledi

7

Corendon Airlines, Brand & Sports Summit'e katıldı

8

Kahramanmaraş'ta depremlerde yakınlarını kaybedenler kabirleri ziyaret ediyor

9

Adana'da 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

10

Böbrek hastalarında kişiye özel plan hayati önem taşıyor