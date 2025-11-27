İlginizi Çekebilir

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu
Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı
ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi
Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak
Antalya'da polisten şafak operasyonu
UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği
Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Antalya'da gençler atlı sporlar hakkında bilgilendirildi
Antalya'da "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi
Dörtyol ilçesinde fırın ve pastaneler denetlendi

ŞOK Marketler'e "Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket" ödülü

ŞOK Marketler

ŞOK Marketler'e "Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket" ödülü

İSTANBUL - ŞOK Marketler "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü" yarışmasında "Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması"nda "Kadın İstihdamını En Hızlı Artıran Şirket" kategorisinde birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, kadınlar için iş hayatında fırsat eşitliğini desteklemenin, kurum kültürlerinin odak noktalarından birini oluşturduğunu belirtti.

Demirel, toplam çalışan sayılarının yüzde 58'ine ulaşan kadın çalışan oranıyla sektörde öncü olmaktan gurur duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ŞOK'ta 'Ben de Varım' gibi projelerimizle kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Bu ödül, bu alandaki kararlılığımızın ve çalışmalarımızın bir göstergesi niteliğindedir. Kadın istihdamına yönelik çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de güçlendirerek sürdüreceğiz."



Ekonomi 27.11.2025 12:39:21 0
Anahtar Kelimeler: şok marketler'e "kadın istihdamını en hızlı artıran şirket" ödülü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Tarsus'ta temaslarda bulundu

2

Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı amcasını silahla yaraladı

3

ATO ve Esnaf Odası'ndan Adana kebabı ustalık eğitimi

4

Adana'da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle 8 bin kişiye istihdam sağlanacak

5

Antalya'da polisten şafak operasyonu

6

UNICEF ve Rönesans Holding'ten gençlerin eğitimi için işbirliği

7

Mersin'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

8

Antalya'da gençler atlı sporlar hakkında bilgilendirildi

9

Antalya'da "Eski Kıyafetlerle İleri Dönüşüm Atölyesi" düzenlendi

10

Dörtyol ilçesinde fırın ve pastaneler denetlendi