Sompo Sigorta 2026'da müşteri sayısını 3,5 milyona çıkarmayı hedefliyor

İSTANBUL - Sompo Sigorta, 2025'te sektör ortalamasının üzerinde performans sergilerken, prim üretimini yüzde 46 artırarak, 51,3 milyar lira seviyesine ulaştı.

Sompo Sigorta'nın 2025'te elde ettiği finansal sonuçlar, sektördeki gelişmeler ve 2026 hedefleri İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Yılın 11 ayında hayat dışı sigorta sektörü 894 milyar lira prim üretimiyle yüzde 43 büyürken, artan araç satışlarının etkisiyle otomotiv sigortaları sektördeki büyümenin lokomotifi oldu. Tamamlayıcı sağlık ve yangın branşlarında da prim ve poliçe adetleri arttı.

Bu tablo içinde şirket, sektör ortalamasının üzerinde bir performans göstererek prim üretimini yüzde 46 artırdı. Şirket, 51,3 milyar lira üretimle, pazar payını yüzde 5'e yükseltirken, özellikle oto sigortalarındaki teknik disiplin, hasar yönetimi ve müşteri deneyimi odağındaki düzenlemelerle güçlü sonuçlara ulaşarak büyüme ivmesini artırdı.

Türkiye sigorta sektörünün büyük 5 şirketi arasındaki konumunu pekiştiren Sompo Sigorta, 2026'da kasko poliçe adedini 1,2 milyona, müşteri sayısını ise 3,5 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Şirket, oto branşındaki güçlü konumunu pekiştirmeyi, sağlık alanındaki mevcut pozisyonunu güçlendirmeyi ve tüm kategorilerde müşteri deneyimini uçtan uca geliştirmeyi önceliklendirirken, büyümenin yalnızca hacimle değil, teknik disiplin, hizmet kalitesi ve dengeli portföy yapısıyla desteklenmesi amaçlanıyor.

Sompo Club aracılığıyla müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, sadakat ve bağlılığın artırılması da öncelikli başlıklar arasında yer alırken, şirket hem bireysel hem de kurumsal segmentte daha derin ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmayı hedefliyor.

- Kasko branşında 15,1 milyar lira prim üretimi ve yüzde 68 büyüme

Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, toplantıda 2025'i değerlendirerek, 2,9 milyon müşteri ve 950 bin kasko adedine ulaştıklarını söyledi.

Uğur, özellikle kasko branşında 15,1 milyar lira prim üretimi ve yüzde 68 büyümeyle şirket tarihinin en yüksek kasko pazar payı seviyesine ulaştıklarına dikkati çekti.

Rekabetin yoğun olduğu dönemde, hasar yönetimi ve müşteri deneyimini merkeze alan yaklaşımlarıyla güçlü bir performans ortaya koyduklarını dile getiren Uğur, konuşmasına şöyle devam etti:

"1300'ü aşkın oto servisinden oluşan yaygın ağımız sayesinde hasar süreçlerini hızlı ve şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre kasko ödeme sürelerinde sektörde 23 gün ile en hızlı 4. şirketiz. Tüm bunlarla beraber 2025'te 3,8 milyon yaşayan poliçemiz bulunuyor. Prim üretimimiz, poliçe adetlerimiz, müşteri ve acente sayılarımızdaki artışla Sompo Türkiye tarihinde rekorlar kırdığımız bir yıl oldu. 2026'da da aynı büyüme ivmesini sürdürmeyi planlıyoruz."

Uğur, son 3 yılda acente sayısını 2 kattan fazla artırdıklarını belirterek, 6 bin 500 acente ile saha erişimini ve etkinliklerini önemli ölçüde desteklediklerini söyledi.

Uğur, "Bu büyümeyi yalnızca sayısal değil, niteliksel bir dönüşüm olarak ele alıyoruz. Acentelerimizi uzun vadeli iş ortaklarımız olarak konumlandırıyor, daha donanımlı, daha danışmanlık odaklı bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Müşteri deneyimi odağımızı ve hızlı çözüm anlayışımızı merkeze aldık"

Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Bayhan da yeni iletişim kampanyaları "Normale Dön" ile sigortalılarına yalnızca teminat değil, hayatlarına hızla geri dönebilmelerini sağlayan bir güven sunduğunu anlatmak istediklerini söyledi.



Bayhan, çoğu zaman fark edilmeden yaşanan konforun değerinin, bir kaza ya da beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında çok daha net anlaşıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kampanyayı kasko ile başlatırken müşteri deneyimi odağımızı ve hızlı çözüm anlayışımızı merkeze aldık. Yıl içinde bu yaklaşımı tamamlayıcı sağlık sigortası iletişimiyle genişleterek, Sompo'nun farklı sigorta alanlarında da aynı kalite ve hızla hizmet sunduğunu vurgulamayı hedefliyoruz. Amacımız, Sompo'yu müşterilerin ilk aklına gelen ve doğrudan talep ettiği sigorta markası haline getirmek."

Bayhan, geçen yıl sonunda hayata geçirilen Sompo Club sadakat programına da değinerek, program kapsamında acentelere ve poliçe sahiplerine, sigortanın ötesine geçen farklı alanlarda özel avantajlar ve farklılaştırılmış fırsatlar sunulduğunu dile getirdi.

Marka anlaşmalarının her geçen gün arttığını belirten Bayhan, Sompo Club'ın hem müşteri bağlılığını hem de acente ekosistemini destekleyen, bütüncül bir yapı olarak kurgulandığının altını çizdi. ​​​​​​​