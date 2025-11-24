Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi'nin 8'incisi düzenlendi

İSTANBUL - Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Spor Fizyoterapistleri Derneği tarafından düzenlenen "Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi"nin 8'incisi, Biruni Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yılın ana teması "Omurga Bölgesi Spor Yaralanmaları" olan kongre, alanında uzman sağlık profesyonellerini bir araya getirdi.

Multidisipliner yaklaşımla ele alınan 15 ayrı konunun, 5 oturumda detaylı şekilde değerlendirildiği ve iki gün boyunca süren kongrede, "Doktor Değerlendirmesi" ile "Yaralanma Sonrası Sporcuların Rehabilitasyonları" başlıklı uygulamalı eğitimler düzenlendi.

Spor hekimliği, fizyoterapi, spor bilimcileri ve ortopedi alanlarından uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen program, güncel bilimsel bilgilerin paylaşılması açısından önemli bir platform sundu.

Alanında uzman akademisyenler, fizyoterapistler, spor bilimciler ve sağlık profesyonellerini bir araya getiren kongre, katılımcılara güncel bilimsel gelişmeleri takip etme, deneyim paylaşımı ve mesleki ağ oluşturma olanağı tanıdı.

- "5 panelde 15 ayrı konu ele alındı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, üniversitenin, ürettiği bilimi yaşama entegre etmeyi ilke edinmiş bir kurum olduğunu belirtti.

Sağlam, bu nedenle multidisipliner yaklaşımların kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Spor Fizyoterapistleri Derneği ve Partner Sağlık Danışmanlığı işbirliğiyle düzenlenen bu kongrenin, TÜBİTAK 2223 Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Desteği kapsamında yapılması bizi ayrıca gururlandırdı. Bu yılın teması olan omurga yaralanmaları, sporcularda hem yaşam biçimini hem de genel sağlığı etkileyen kritik bir konu." ifadelerini kullandı.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal da geleneksel hale getirdikleri kongrede her yıl spor yaralanmalarına farklı bir bölge üzerinden yaklaştıklarını anlattı.

Ünal, bu yılki kongrede omurgayı ön plana aldıklarını kaydederek, "Dolu dolu bir programla 5 panel ve 15 ayrı konu ele alındı. Sporcularda postür değerlendirmeleri ve skolyozlu hastanın değerlendirmesiyle ilgili iki uygulamalı eğitim de katılımcılar tarafından ilgi gördü." değerlendirmelerinde bulundu.

