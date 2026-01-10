İlginizi Çekebilir

Hatay'da kanalizasyon hattına beton döken firmanın faaliyetleri durduruldu
Futbol: Trendyol 1. Lig
Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Hatay'da cemiyet başkanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Feke'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş'ta "Bizim Aile Çocuk Bakımevi" açıldı
Bahçe’de 36 Yıl Sonra Büyük Değişim
Adana'da Çukurova 18. Kitap Fuarı açıldı

Sudan'a insani yardım ulaştıracak "6. İyilik Gemisi" Mersin'den uğurlandı

Sudan

Sudan'a insani yardım ulaştıracak "6. İyilik Gemisi" Mersin'den uğurlandı

MERSİN - Sudan'a ulaştırılması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde hazırlanan 2 bin 600 ton insani yardım malzemesini taşıyan "6. İyilik Gemisi" Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı. 

Sudan halkının ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye tarafından sürdürülen yardım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda AFAD öncülüğünde, Mersin Valiliği, sivil toplum kuruluşları ve Katar Kalkınma Fonu işbirliğiyle hazırlanan ve içerisinde temel insani yardım malzemesinin yer aldığı "Ro Queen" adlı geminin uğurlanması için Mersin Uluslararası Limanı'nda tören düzenlendi.

Mersin Valisi Atilla Toros, törende, Türk milletinin nerede bir feryat yükselmişse oraya koştuğunu söyledi.

Bu geminin sadece temel insani yardım malzemesini götüren gemi olmadığını belirten Toros, "Yardım gemisi aynı zamanda milletimizin yüreğinden yükselen selamı, duayı ve dayanışma iradesini de beraberinde götürüyor." dedi.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan krizlere, mağdur insanlara Türkiye'nin ve Türk milletinin yardım eli uzattığını ifade etti.

Sudan'da da yaşanan iç çatışmaların ve krizlerin ileri noktalara taşındığını belirten Pehlivan, Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını dile getirdi.

Pehlivan, AFAD'ın 2024'te 2 iyilik gemisini Sudan'a gönderdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu 2 gemiyle toplam 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi ulaştırılmıştır. 2025 yılı sonunda aralık ayında orada yerinden olan insanların barınma ihtiyaçlarının had safhaya gelmesi gerçeğinden de hareketle 7 Aralık'ta iyilik gemilerini göndermeye başlamıştık. Arka arkaya 3 gemiyi gönderdik ve Sudan'a ulaştı. Bu 3 gemide toplam 30 bin çadırı oradaki kardeşlerimize ulaştırdık. Oradaki kardeşlerimizin barınma ihtiyacına destek olmak üzere gönderildik."

Pehlivan, bugün de dost ve kardeş ülke Katar ve 23 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle içerisinde gıda, hijyen, çadır, tıbbi ve barınma malzemesinin yer aldığı gemiyi Sudan'a uğurladıklarını belirterek, yardım kampanyalarının devam edeceğini dile getirdi.

- Gazze'ye yardım

İsrail'in zulmü altında olan Gazze'ye de yardımlarının sürdüğünü vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki hafta 20. İyilik Gemisini Gazze'ye göndereceğiz. Öncelikle El-Ariş Limanı'na Mısır'a, oradan da Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıkacak. 20. İyilik Gemisi ile oraya toplamda bugüne kadar yaklaşık 105 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdık. Bu iyilik gemileriyle elbette ki insani yardım malzemesini gönderiyoruz. Bununla aziz milletimizin dualarını, temennilerini, iyi dileklerini de bu gemiyle oradaki kardeşlerimize gönderiyoruz."

Katar Kalkın Fonu Temsilcisi Yusuf Ahmet de yardımlarla Sudan'daki zorlu koşullardan etkilenenlere destek sağlamayı hedeflediğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, Hasan Ufuk Çakır, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, Katar'ın Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin de katıldığı törende dua edilmesinin ardından "6. İyilik Gemisi" Sudan'a uğurlandı.



Yurt Dünya 10.01.2026 16:24:52 0
Anahtar Kelimeler: sudan'a insani yardım ulaştıracak "6. iyilik gemisi" mersin'den uğurlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Türkiye Böyle Bir Veda Görmedi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da kanalizasyon hattına beton döken firmanın faaliyetleri durduruldu

2

Futbol: Trendyol 1. Lig

3

Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı

4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Kahramanmaraş'ta insan ticareti ve fuhuş operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

6

Hatay'da cemiyet başkanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Feke'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

8

Kahramanmaraş'ta "Bizim Aile Çocuk Bakımevi" açıldı

9

Bahçe’de 36 Yıl Sonra Büyük Değişim

10

Adana'da Çukurova 18. Kitap Fuarı açıldı