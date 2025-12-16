Sumbas ilçesinde çiftçilere 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de 122 üreticiye 3,3 milyon liralık ekipman desteği

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 120 çiftçiye yüzde 50 hibeyle temin edilen 10 bin zeytin fidanı verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün önünde dağıtım töreni düzenlendi.

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, törende yaptığı konuşmada, "İlçemizin, devletimiz tarafından verilen destekle zeytincilikte de adını yukarıya taşıyacak bir proje oldu. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı üretim sezonu diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından 120 üreticiye yüzde 50 hibeyle temin edilen 10 bin zeytin fidanı dağıtıldı.



