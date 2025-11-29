İlginizi Çekebilir

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:
İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından
GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi
Antalyalılar ve Afyonkarahisarlılar işbirliği için buluştu
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu
Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı
Geleneksel çarpana dokuma Antalya'da modern tasarımla buluştu

Sumbas bu kış doğal gaz konforunu yaşayacak

Sumbas bu kış doğal gaz konforunu yaşayacak

Sumbas bu kış doğal gaz konforunu yaşayacak

 

Sumbas ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarının başlaması nedeniyle gerçekleştirilen törende konuşan Aksa Çukurova Doğalgaz Osmaniye Bölge Müdürü Önder Akyol, “Doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla ilçemizin hava kalitesi daha solunabilir hale gelecek” dedi.

Aksa Çukurova Doğalgaz, Osmaniye’nin Sumbas ilçesine doğal gazı ulaştırmak üzere altyapı çalışmalarına başladı. 1.077 kilometreye ulaşan şebekesiyle Osmaniye’de 110 bin abonesini konforlu, ekonomik ve doğa dostu enerji doğal gazla buluşturan Aksa Çukurova Doğalgaz, gaz arzının sağlanmasıyla Sumbas’ta kış aylarında kömür kullanımına bağlı yaşanan hava kirliliğinin de önüne geçmeyi hedefliyor.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

Sumbas’ta başlattıkları altyapı yatırım çalışmalarıyla ilgili konuşan Aksa Çukurova Doğalgaz Osmaniye Bölge Müdürü Önder Akyol, Sumbas Kaymakamı Hakan Kara ve Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu doğal gazın yaygınlaştırılması konusunda verdikleri büyük destek için teşekkür etti. Karaömerli ve Döğenli mahallelerine doğal gaz arzı sağlayacaklarını açıklayan Akyol, yatırım planlamalarını ise vatandaşlardan gelen talepler ve ön abonelik başvuruları doğrultusunda oluşturduklarının bilgisini verdi.

Sumbas’ın havası daha solunabilir hale gelecek

Doğal gaz kullanımının artmasıyla konfor ve ekonomik katkının yanında Sumbas’ın hava kalitesinin de iyileşeceğini açıklayan Akyol, “Doğal gaz, hava kalitesini olumlu ölçüde etkilediği gibi kömür ve odun kullanımına bağlı gelişen solunum yolu hastalıklarının riskini de düşürüyor. Osmaniye’de kömür yerine doğal gaz kullanan abonelerimizin sayesinde sadece bir yılda 231 bin ton karbon salımı azaltımı gerçekleşti. İnanıyorum ki, mahallelerden sokaklara ve organize sanayi bölgelerine kadar yaşamın neredeyse her alanında doğal gaz kullanımının artmasıyla vatandaşlarımız her yeni güne daha mavi bir gökyüzü altında başlayacak. Güvenle solunabilir hava sahası da başta çocuklarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak” dedi.

Aksa Doğalgaz Hakkında

Faaliyet alanında yer alan 29 il, 349 ilçe ve beldede yaklaşık 21 milyon nüfusa, 9,2 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunmaktadır. Yatırımlarını “Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor” sloganıyla Türkiye’nin her yerine hızla ulaştırmayı amaçlayan Aksa Doğalgaz, genişleyen dağıtım bölgelerine yönelik yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir.



Osmaniye 29.11.2025 16:23:00 0
Anahtar Kelimeler: Sumbas doğal konforunu yaşayacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da berberde çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

2

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Isparta'da konuştu:

4

İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor maçının ardından

5

GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

6

Adana Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Osmaniye'de doğa kampında bir araya geldi

7

Antalyalılar ve Afyonkarahisarlılar işbirliği için buluştu

8

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Erdemli'de temaslarda bulundu

9

Alanya'da "Hamsi Festivali" başladı

10

Geleneksel çarpana dokuma Antalya'da modern tasarımla buluştu