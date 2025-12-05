Sürat Kargo, kasım kampanyalarında günlük 900 bin gönderi teslim etti

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Sürat Kargo, Efsane Kasım kampanyalarında 900 bin gönderi ile günlük taşıma rekorunu kırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kargo ve lojistik sektörünün "bayramı" olarak kabul edilen kasım ayında düzenlenen kampanyalar, alışveriş hacminde artış sağlarken, Sürat Kargo kasım ayı boyunca 11,5 milyon gönderiyi hızlı ve güvenli bir şekilde müşterilerine ulaştırdı.

Kasım 2024'te günlük 750 bin gönderiyle rekor kıran Sürat Kargo, bu yıl günlük 900 bin gönderi ile bu rakamı da aşarak rekora imza attı.

En fazla gönderi yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa olurken, oransal olarak en yüksek artışlar Kocaeli, İzmir ve İstanbul'da kaydedildi.

Aktarma merkezlerindeki yeni sorter yatırımlarının da etkisiyle bu yoğunluğa hızlı ve güvenli bir şekilde yanıt veren Sürat Kargo, ek personel ve araç takviyesinin yanı sıra dijital altyapı güçlendirme projelerini de devreye aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, 2025'in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre gönderi hacminde yüzde 14,5'lik bir artış olduğunu belirtti.

Çevrim içi alışveriş platformlarının düzenlediği kampanyaların, 11.11, Muhteşem Cuma gibi günlerin etkisiyle bu yıl kasım ayında müşterilerine ulaştırdıkları gönderi sayısının 11,5 milyon adedi bulduğuna değinen Oğuz, "Geçen yılın aynı dönemine göre günlük bazda yakaladığımız yüzde 10'luk artış müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en güzel göstergesi." ifadesini kullandı.

Oğuz, Sürat Kargo olarak hayata geçirdikleri yatırımlar ve aldıkları tedbirler ile artan talebe en iyi şekilde yanıt verdiklerini vurgulayarak, sahip oldukları teknolojik altyapı ile sezonluk veya özel günlerdeki yoğunluğu veri analiziyle önceden tahmin edebildiklerini aktardı.

Bu kapsamda şubeler ve acentelerle koordineli olarak ek personel ve araç takviyesi planladıklarını belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Rota optimizasyonu ve dijital takip sistemleri sayesinde teslimat sürelerini minimize ediyor, hem operasyonel verimliliği koruyor hem de müşteri memnuniyetini garanti altına alıyoruz. Bu dönemde aktarma merkezlerimizde paketleri ve kargoları önceden belirlenmiş varış noktası, boyut, ağırlık veya gönderim önceliği gibi kriterlere göre ayıran otomatik çözümler sağlayan sorter yatırımlarımız bize büyük güç verdi. Bu arada ek vardiya ve hafta sonu çalışma planı ile yoğun talebi en iyi şekilde karşıladık. Tüm bu adımlarımız ile gönderi hacmi yüksek olan günlerde teslimat sürelerini optimize ederken, aksama riskini de minimuma indirdik."



