Sürat Kargo teknoloji, otomasyon ve müşteri deneyimi yatırımlarına ağırlık verecek

İSTANBUL - Sürat Kargo, yatırımlarını teknoloji, otomasyon ve müşteri deneyimi olmak üzere 3 ana başlıkta yoğunlaştıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sürat Kargo, otomasyon, dijitalleşme ve operasyonel verimlilik alanında attığı adımlarla 2025'i çift haneli büyüme rakamlarıyla tamamladı.

Yıl içinde toplam 20 milyon avroluk yatırım yapmayı hedefleyen şirket, küresel ağını da genişletmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, 2025'te kargo adedinde yüzde 12'lik büyüme yakaladıklarını belirtti.

İki yıl önce 96 milyon olan gönderi sayısının, geçen yıl 107 milyonun üzerine çıktığını aktaran Oğuz, "Yan yana dizildiğinde taşınan kargoların uzunluğu 48 bin kilometreyi (km) buldu. Ekvator'un çevresinin 40 bin km olduğu düşünüldüğünde taşınan gönderilerin uzunluğu ise dünyanın etrafında bir tur atabilecek mesafeye ulaştı. Bu büyümede elde ettiğimiz sonuçlarda otomasyon yatırımlarımızın payı çok büyük." ifadelerini kullandı.

Oğuz, Türkiye genelindeki 26 aktarma merkezinde toplamda 8 otomasyon sistemlerinin bulunduğunu anlatarak, özellikle Maltepe Aktarma Merkezi'ne kurulan "sorter" sisteminin verimlilikte etki yarattığını vurguladı.

Söz konusu merkezde, bir önceki yıla göre yüzde 35 daha fazla gönderinin, yüzde 25 daha az iş gücüyle işlendiğini kaydeden Oğuz, "Yine yıl içinde devreye aldığımız Sürat Servis Platformu sayesinde teslimat noktası ve tarihi değişikliği, komşuya bırakma gibi alternatif teslim seçenekleri müşterilerimizin kullanımına sunuldu. Bu yeniliklerle e-ticaret iadeleri yüzde 1 seviyesinden binde 6 düzeyine geriledi." değerlendirmesini yaptı.

Oğuz, 2026 ve sonrasının "geleceğe hazır olma" vizyonunun ikinci fazı olduğunu kaydederek, Bacacı Yatırım Holding ile finansal güçlerini artırırken, dijitalleşme, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yapıya geçtiklerine dikkati çekti.

Altyapılarını yenilediklerine, aktarma merkezlerini modernize ettiklerine, filolarını gençleştirdiklerine ve elektrikli araç yatırımlarıyla çevreci vizyon benimsediklerine işaret eden Oğuz, aynı zamanda insan kaynağına da ciddi yatırım yaptıklarını belirtti.

- "Çalışanları, dönüşümün merkezine aldık"

Eğitim, gelişim ve kurum kültürünü güçlendiren uygulamalarla çalışanları, dönüşümün merkezine aldıklarını anlatan Oğuz, şöyle devam etti:

"Sürat Kargo, sadece kargo taşıyan değil, teknolojiyi, inovasyonu ve müşteri memnuniyetini odağına alan güçlü bir marka. Bugün Türkiye’nin en büyük kargo markalarından biri konumundayız. Bu süreçte yapılan yatırımlar, hem şirketimizin rekabet gücünü artırdı hem de sektörün hizmet standartlarını yukarı taşıdı."

Bu yıl ve sonrasında yatırımlarının teknoloji, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi olmak üzere üç ana başlıkta yoğunlaşacaklarını paylaşan Oğuz, veri analitiği, yapay zeka tabanlı operasyon yönetimi ve dijital müşteri deneyimi çözümlerinin öncelikli alanlar arasında yer aldığını aktardı.

Oğuz, 2026'da büyük ölçekli otomasyon yatırımlarına devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"2026 için 20 milyon avroluk yatırım hedefimiz bulunuyor. Şirketimizin kalbi olarak gördüğümüz aktarma merkezlerinde ciddi yatırımlar yapıyoruz. Toplamda 4 yeni sorter hedefiyle her biri yaklaşık 3 milyon avroluk sistemleri devreye alacağız. Özellikle İstanbul/İkitelli, Ankara, İzmir ve İstanbul/Esenyurt’taki tesislerimizin kapasitelerini iki katına çıkaracak sorter ve makine yatırımları için çalışmalarımız sürüyor. Bununla birlikte Adana ve Bursa aktarma merkezlerimizin hem lokasyonlarını değiştirecek hem de bu yeni lokasyonlarda sorter sistemleri kuracağız."

Bu sayede gönderi hacimlerindeki artışı daha kısa sürede ve daha az operasyonel yükle yönetebileceklerini vurgulayan Oğuz, artan hacme rağmen teslimat sürelerini kısaltma ve aynı gün teslimat gibi uygulamaları daha yaygın hale getirmeyi öncelikleri arasına aldıklarına dikkati çekti.

Salgın döneminin, e-ticaret büyümesini birkaç yıl öne çektiğini belirterek, 2019'a kıyasla Türkiye'de e-ticaret hacminin 4-5 kat arttığını, kargo sektörünün ise bu büyümenin omurgası haline geldiğini belirten Oğuz, artan talebin hız ve kapasite yönetimini kritik hale getirdiğini, söz konusu dönemde altyapılarını güçlendirerek ve dijital sistemlerini yenileyerek hızlı adaptasyon süreci yaşadıklarını aktardı.

Oğuz, bireysel gönderilerin yanı sıra e-ticaret firmaları ve KOBİ'lerle yapılan entegrasyonlarda ciddi artış sağlandığını vurgulayarak, teslimat hacminin katlanarak büyüdüğüne, operasyonel kapasite ve iş ortaklıklarının genişletildiğine işaret etti.

Halihazırda e-ticaret ekosisteminin güçlü oyuncularından biri konumunda olduklarına dikkati çeken Oğuz, tüketici beklentilerinin "sadece hızlı teslimat"tan "doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şekilde teslimat" noktasına evrildiğini kaydetti.

Oğuz, dönüşümün veri odaklı yönetimi, yapay zeka destekli planlamayı ve mikro lojistik çözümlerini öne çıkardığını belirtti.

Yatırımları dijital müşteri deneyimi, esnek teslimat modelleri ve sürdürülebilir operasyonlara yönlendirdiklerini kaydeden Oğuz, hem Türkiye'de hem de küresel pazarda aynı hizmet kalitesiyle ulaşabilen çevik ve güvenilir marka olarak fark yaratmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki uluslararası lojistik merkezinde 3 yıldır hizmet verdiklerine ve Azerbaycan'a en yüksek gönderim yapan firma konumuna ulaştıklarına işaret eden Oğuz, "Azerbaycan'da adrese teslim, teslimat noktası ve kapıda ödeme dahil geniş kapsamlı bir hizmet sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu modeli farklı ülkelerde de hayata geçirerek global ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Sürat Kargo olarak yakın coğrafyada hızlı bir yapılanma süreci yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.