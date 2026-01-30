İlginizi Çekebilir

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını tercih eden Yılmaz, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" karesinden yana kullanan Yılmaz, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'e ait "Zirvenin sahibi" isimli fotoğrafını oyladı.

Yılmaz, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Günlük Yaşam" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı karelerini tercih etti.

İsmail Yılmaz, AA muhabirlerinin her anı farklı bir bakış açısıyla fotoğraf karelerine taşıdığını söyledi.

Birbirinden güzel ve ilginç fotoğraflarla karşılaştığını dile getiren Yılmaz, "Seçmekte zorlandım. Bu fotoğrafları çeken tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

- Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



