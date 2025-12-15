Tabipler Odası Başkanı Korkmaz: Tükenen aile sağlığı çalışanları hakları için ayakta

Osmaniye Tabipler Odası Başkanı Dr. Cuma Korkmaz yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Korkmaz açıklamasında şu görüşlere yer verdi: Tükenen Aile Sağlığı Çalışanları Sağlığı Yönetemeyenlere Sesleniyor: Haklarımız İçin Buradayız, Vazgeçmiyoruz! Aile sağlığı merkezlerinde (ASM) çalışan hekim, ebe, hemşire ve diğer sağlık personelleri 2025 yılının son ayında da artarak devam eden sorunlarını çözecek sağlık yönetimi arıyor.

Bugün buradan bir kez daha sesleniyoruz: ASM’lerdeişler iyiye gitmiyor; hem biz sağlık çalışanları hem de hizmet verdiğimiz halkımız için durum vahim. Haykırıyoruz! Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz!

Sesimizi duyurmak için, sağlık yönetiminin sorunlarımıza kulak vermesi için dört defa, toplam 14 gün iş bırakmak zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığı’nın sorunlarımıza kulak vermek yerine, cezalar vererek ve performans adı altında kesintiler yaparak sağlık sistemini yönetemez hale geldiğini ilan ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni 30 Ekim 2024 tarihinde yayımlamadan önce aşağıda imzası olan tüm sağlık emek-meslek örgütleri ve çalışanları olarak itirazlarımız yaptık. Bakanlık ise bizi dinlemeyip yönetmeliği hayata geçirdi.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına performansa dayalı ödeme ve ücret kesintisini dayatan, iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran; çalışanları sevk memuruna, ASM’leriçağrı merkezine dönüştüren; topluma ve sağlık çalışanlarına zarar veren ve içeriği nedeniyle “Eziyet Yönetmeliği” olarak adlandırdığımız yönetmelik karşısında bir yılı aşkındır sürdürdüğümüz mücadeleye kayıtsız kalan, dahası yeni sorunlar getiren Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz:

Yine sağlık müdürlükleri önlerindeyiz! Dayatmalarınızı kabul etmiyoruz!Haklarımıza kavuşana dek mücadelemizi sürdüreceğiz!

Aşı, bebek izlem, gebe izlem, aile sağlığı birimine başvuru yapan nüfus sayısı, kronik hastalık takibi, muayene başvuru sayısı, antibiyotik yazma oranı, ağrı kesici yazma oranı, mide ilacı yazma oranı ve memnuniyet anketi üzerinden yapılan değerlendirmeler ve her ay yeni eklenen çeşitli kalemlerden oluşan kriterleriş yükümüzü artırarak tükenmemize sebep olmaktadır. Yaptığımız işleri sayısal istatistiklerden ibaret gibi göstererek ve aldığımız tüm ücretin %60’ını kaplayan bu performans ödeme sistemi ile ücret vermek değil, ücret kesmek amacını taşıdığını görüyor ve bunu kabul etmiyoruz.

ASM’lerde birlikte çalıştığımız ebe ve hemşire arkadaşlarımızdan tavan ödemesine takıldı bahanesiyle, aile hekimlerinden bordro verilerini gizleyerek, aile hekimliği birimine hastane başvurusu çok oldu diyerek yüz milyonlarca lira kesinti yaptınız. Sağlık Bakanı’na buradan sesleniyor ve soruyoruz: Son bir senede ücretlerimizden kestiğiniz parayla ne yaptınız?

Sağlık Bakanı bir yıl önce “Modellediğimiz yeni sistem ile aile hekimlerimizin vatandaşlarımıza ayıracağı süreyi artırdık” derken, sağlık emekçilerine ve yurttaşlarımıza soruyoruz:Son bir yılda size ayrılan süre arttı mı? Bakanlığın formülündeki gibi sayılarla soralım: Hekim sayısı artmayıp muayene sayısı artıyorsa, hastamıza nasıl daha fazla zaman ayırmış olabiliriz?

Sağlık Bakanı geçen yıl “Her yıl bin ASM yapacağız” diyordu. Ancak aynı bakan, 21 Kasım 2025 günü TBMM’de yaptığı bütçe sunumunda 1.202 tesisin hâlâ yatırım programında olduğunu söyledi. Soruyoruz: Bir yılda vadettiğiniz 1.000 tane ASM nerede?

Bir sabah uyanıp tüm ASM çalışanlarına bağışıklama eğitimi verme kararı alıyorsunuz. Eğitim önemlidir, bağışıklama önemlidir, biliyoruz. Ama eğitimini verdiğiniz bağışıklama çalışmaları için Aşı Takip Sistemi donanımını vermiyorsunuz. Aşı dolabını da ısı takip sistemlerini de sağlamıyorsunuz. Bazı aşıları bile vermiyorsunuz. Sahi; aralık ayında HPV aşısı uygulanacaktı, vaz mı geçtiniz?

Hastalıkların tanısını koyuyoruz, tedavisini yapamıyoruz. Kanserin taramasını yapıyoruz, hastaları kanser şüphesi ile aylarca bekletiyoruz, erken tedavi edemiyoruz.Her gün hastalarımız da tükeniyor, biz de tükeniyoruz. Yarattığınız yönetmelik ile ekrana veri girmekten başka bir şey yapamıyoruz. Ay sonunda ne ücret alacağımızı bilmiyor, aldığımız ücretle de geçinemiyoruz.Bugün anlıyoruz ki; bu yönetmelikle hedeflenen, biz sağlık emekçilerinin daha az ücretle, daha ağır şartlarda çalıştırılmasıdır.

Son yıllarda sağlık çalışanlarının mutlu olamadığı, işine yabancılaştığı, tükendiği, halkın da iyi sağlık hizmeti alamadığı bir düzen yarattınız.Verdiğiniz sözlerin birini bile tutmadınız. Bizi de bu düzenin parçası haline getirmek için baskı ve cezalarınızla saldırdınız. Ancak biz kendimize ve hastalarımıza verdiğimiz sözle, mesleğimizin onurunu korumak için, sağlığa ve mesleğimize yaptığınız bu saldırılara karşı bugün buradayız.

Ne istiyoruz?

Halkımıza, eşit, ücretsiz, yeterli süre ile koruyucu, nitelikli, sürekli, kapsayıcı birinci basamak temel sağlık hizmeti vermek istiyoruz.

Performansa dayalı olmayan, emekliliğe yansıyan, emeğimizin tam karşılığı olan, tüm insani ihtiyaçlarımızı rahatça karşılayabileceğimiz, tek kalem ücret istiyoruz.

%35’e varan vergi kesintilerinin en çok %15’e indirilmesini, vergide-gelirde adalet sağlanmasını istiyoruz.

Kamu tarafından yapılan, donanımı ve tüm ihtiyaçları karşılanan, sağlık hizmeti vermeye uygun, depreme dayanıklı, güvenli ASM’leristiyoruz.

Mesleğimize müdahale etmeyen, sağlık çalışanlarını memnuniyet nesnesine dönüştürmeyen, baskılara ve cezalara son veren, halka koruyucu ve iyi sağlık hizmeti verilebilmesine olanak sağlayan sağlık yönetimi istiyoruz.

Sağlık çalışanlarının hakları ve halkın sağlık hakkı için mücadelecimizi sürdüreceğiz!