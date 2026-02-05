Taekwondo okul sporları il seçmeleri Osmaniye’de tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Taekwondo Okul Sporları İl Seçmeleri tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyon, iki gün boyunca yoğun katılım ve büyük bir heyecana sahne oldu.
İl genelindeki 30 okuldan toplam 150 sporcunun katıldığı seçmelerde, genç sporcular hem teknik becerilerini hem de centilmenliklerini sergiledi. Müsabakalar fair-play ruhu içerisinde tamamlanırken, izleyenlere taekwondonun disiplinli yapısı bir kez daha yansıtıldı. Seçmeler sonucunda kategorilerinde il birincisi olan sporcular, Osmaniye’yi bölgesel ve ulusal düzeyde temsil etme hakkı kazandı. Buna göre; Gençler kategorisinde il birincisi olan sporcular 6–8 Mart 2026 tarihleri arasında Karaman’da düzenlenecek grup müsabakalarında, Yıldızlar kategorisinde il birincisi olan sporcular ise 10–12 Nisan 2026 tarihlerinde Şanlıurfa’da yapılacak müsabakalarda Osmaniye adına mücadele edecek. 
Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, organizasyona katılan tüm sporcuları, antrenörleri ve okul idarecilerini tebrik ederek, ilimizi temsil edecek sporculara başarı diledi. Çebi, okul sporlarının gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini ifade etti.
Genç sporcuların azmi, mücadelesi ve disipliniyle tamamlanan taekwondo il seçmeleri, Osmaniye’nin spor altyapısının ve sporcu potansiyelinin güçlü bir göstergesi oldu.



Osmaniye 5.02.2026
