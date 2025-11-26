TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası

İSTANBUL - Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD), akciğer kanserinde erken tanının önemini vurgulamak amacıyla Roche İlaç Türkiye'nin desteğiyle yeni bir farkındalık kampanyası başlattı.

Roche İlaç Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, dünya geneli ve Türkiye'de en sık görülen türler arasında yer alan akciğer kanserinde erken tanı büyük önem arz ediyor.



Çoğunlukla geç belirti veren akciğer kanserine yakalananların büyük oranında, sigara kullanımı etkili oluyor. Bu nedenle, özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerin ve uzun süre sigara içenlerin düzenli kontrol yaptırması gerekiyor.

Bu doğrultuda TAKD, toplumda risk faktörlerine ilişkin farkındalığın artırılması, erken tanı alışkanlığının güçlendirilmesi ve tarama programlarının öneminin vurgulanması amacıyla, Roche İlaç Türkiye'nin desteğiyle, kapsamlı bir farkındalık kampanyası hayata geçirdi.

Roche İlaç Türkiye'nin geçen yıl düzenlediği "Nefesimiz Kadar Güçlüyüz" projesinden ilham alınan kampanya kapsamında hazırlanan halk sağlığı videosu, sosyal medya kanallarında yayınlanarak geniş kitlelere ulaştı. Akciğer kanserinde erken tanının yaşam süresi ve yaşam kalitesi üzerindeki belirleyici etkisine odaklanan videoda, risk altındaki bireylerin düzenli taramalara katılmasının önemi vurgulanıyor.



Kampanyanın ikinci aşamasında ise İstanbul genelinde açık hava iletişim çalışmaları başlatıldı. Kent genelinde yer alan belirli AVM'lerde farkındalık panoları sergilenirken, işlek noktalarda hareketli LED ekranlara sahip araçlar vasıtasıyla akciğer kanserinin erken belirtileri kamuoyuna aktarıldı.



Söz konusu çalışmalarla, günlük yaşam akışında akciğer kanserine karşı farkındalığın ve risk faktörlerine yönelik bilinçlenmenin artırılması amaçlanıyor.

- "Nefesiniz kadar güçlüsünüz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAKD Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Ölmez, geçmeyen öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve iştahsızlık gibi semptomların, akciğer kanserinin erken uyarı işaretleri olabileceğine dikkati çekti.

Söz konusu belirtilerin devam etmesi durumunda ivedilikle bir uzmana başvurulması gerektiğine değinen Ölmez, bu sayede hastalıkta gidişatın değiştirilebileceğini vurguladı.



Ölmez, "Bedenimizin verdiği sinyalleri ciddiye almak, hastalığı henüz kontrol altına alınabilir bir evrede yakalamak için en temel adım. Hastalar çoğu zaman bu belirtileri günlük yorgunluklarla karıştırabiliyor. Oysa doktora zamanında başvurmak, hayat kurtarabilir. Unutmayın, nefesiniz kadar güçlüsünüz ve bu mücadelede yalnız değilsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Erken tanının, tedavi başarısında belirleyici bir role sahip olduğuna işaret eden Ölmez, risk farkındalığının güçlendirilmesiyle toplum sağlığına katkı sağlanacağını belirtti.



Ölmez, akciğer kanserinde geç evre tanının, hastalığın tedavisindeki en önemli zorluklar arasında yer aldığını aktararak, şöyle devam etti:



"Günümüzde, elimizde çok daha güçlü tanısal araçlar var. Düşük doz bilgisayarlı tomografi gibi modern tarama yöntemleri, risk altındaki bireylerde herhangi bir belirti ortaya çıkmadan hastalığı saptayabiliyor. Bunun yanı sıra tümörün genetik özelliklerini ayrıntılı şekilde inceleyen ileri tanı testleri sayesinde tedaviyi kişiye özel olarak planlayabiliyoruz. Bu sayede, hangi hastanın hangi tedaviden daha fazla fayda görebileceğini çok daha doğru öngörebiliyoruz."

Erken evrede tanı alan hastalarda hem tedavi seçeneklerinin genişlediğini hem de kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımları sayesinde yaşam süresi ve yaşam kalitesinin anlamlı şekilde iyileştiğini vurgulayan Ölmez, bireylerin belirtileri önemsemesi, tarama önerilerini dikkate alması ve gerekli kontrolleri ihmal etmemesinin, hayati önem taşıdığını kaydetti.

Ölmez, erken tanının, bir hayatın yönünü değiştirebilecek en güçlü adımlar arasında yer aldığına değinerek, "Roche İlaç Türkiye'nin geçen yıl başlattığı 'Nefesimiz Kadar Güçlüyüz' projesinden ilham alarak bu önemli kampanyayı yürütmekten ve farkındalığın artmasına katkı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.