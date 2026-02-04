İlginizi Çekebilir

Tami yeni ödeme çözümü CepPOS'u tanıttı

İSTANBUL - Garanti BBVA çatısı altında e-para ve ödeme hizmetleri sunan Tami, yeni ürünü Tami CepPOS'u kullanıma sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Android telefonları POS cihazına dönüştüren çözüm, Tami'nin çoklu banka POS altyapısını mobil ortama taşıyarak işletmelere tek noktadan güvenli ve akışkan bir ödeme süreci sağlıyor.

Ürün, anlaşmalı bankaların kartlarına taksit imkanını tek uygulama üzerinden sunarken, ek uygulama indirmeye gerek bırakmıyor.

Tami Çoklu Banka CepPOS, kapıda ödemelerde, stant satışlarında ve fiziki mağazalarda, yani kolay ve hızlı ödeme almak istenilen yerde Garanti BBVA'nın güvenli altyapısıyla bir deneyim yaşatıyor, işletmelere maksimum esneklik ve kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Mastercard ve Payneos altyapılarıyla desteklenen çözüm, işletmelerin ödemelerde güven ve hız beklentilerini tek bir noktada karşılıyor.

Tami CepPOS, başvuru anından itibaren tüm kullanım süreçlerinde işletmelerin yanında yer alıyor. Bekleme veya kurulum gerektirmeyen ürün, anında kullanım avantajı sunuyor.

VUK 507 uyumlu e-Fatura mükellefi olan işletmeler için bir yıl boyunca geçerli 1000 kontör hediyesi de sağlanıyor. Ayrıca, birçok markada geçerli indirim kampanyalarıyla işletmelerin finansal süreçlerini daha dengeli yönetmelerine yardımcı oluyor.

- "Tami CepPOS gerçek bir ihtiyacın sonucu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, kullanıcı deneyiminin stratejilerinde merkezi rol oynadığını belirtti.

"Radikal Müşteri Perspektifi" yaklaşımlarıyla her ürünü, her akışı kullanıcılarının gözünden yeniden tasarlayarak ve gerçek ihtiyaçlarından yola çıkarak çözümlerini kurguladıklarının altını çizen Kezik, "Bugün hayata geçirdiğimiz Tami CepPOS tam da bu yaklaşımın sonucu. İşletmelerin, ödeme alırken hangi cihazı kullanacağını, nerede tahsilat yapacağını ya da farklı uygulamalar arasında geçiş yapmayı düşünerek vakit kaybetmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cep telefonunu bir POS'a dönüştürerek, ek kurulum veya uygulamaya gerek kalmadan, tek uygulama üzerinden hızlı ve güvenli ödeme alınmasını sağladıklarını vurgulayan Kezik, şöyle devam etti:

"Çoklu banka POS altyapısını mobil dünyaya taşıyarak, taksit seçeneklerini tek noktadan sunuyor, işletmelerin günlük akışına zahmetsizce entegre olan, iş yapma sürecini hissedilir biçimde sadeleştiren bir ödeme deneyimi sunuyoruz. Bu geliştirmeler, müşteri deneyimi ve inovasyon odağımız doğrultusunda, işletmeler için somut değer yaratan çözümler üretme hedefimize hizmet ediyor. Aynı yaklaşımla, müşterilerimizi dinlemeye ve onların hayatını kolaylaştıran ödeme çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz."

Payneos Genel Müdürü Murat Sıcakkanlı da Tami CepPOS'un işletmelerin sahada karşılaştığı gerçek ihtiyaçlardan doğan, uçtan uca güçlü bir çözüm olduğunu belirtti.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı ise Tami CepPOS'un güvenli bir ödeme kabul noktası olarak işletmelere gerçek bir harekete özgürlüğü sunduğunu vurguladı.



