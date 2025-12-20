Tarihi konak, Burdur'un ilk milletvekili Mehmet Akif Ersoy’un yaşamına ışık tutuyor

BURDUR - HALE PAK - Birinci Meclis'te Burdur milletvekilliği yapan İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı, eserleri ve Milli Mücadele'deki rolü, Burdur'da tarihi bir konakta oluşturulan kültür evinde gelecek nesillere aktarılıyor.

Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait yaklaşık 100 yıllık Çelikbaşlar Konağı, Burdur Valiliğinin girişimiyle restore edilerek 2023'te Mehmet Akif Ersoy Kültür Evine dönüştürüldü.

Geleneksel Türk evi mimarisini yansıtan ve 17'nci yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin örneklerinden Bakibey Konağı’nın bahçesinde yer alan yapı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ışık tutuyor.

Kültür evine gelen ziyaretçileri ilk olarak Ersoy'un balmumundan yapılan heykeli karşılıyor. Alanda ayrıca Ersoy'un holografik sunumu, fotoğrafları, eserleri ve yaşam öyküsünün anlatıldığı bölümler bulunuyor.

İki kattan oluşan kültür evinde, Milli Mücadele döneminde Burdur'un durumu, Ersoy'un mebusluk süreci ve hayatının farklı dönemleri tematik odalarda ziyaretçilere sunuluyor.

Odalarda bilgilendirici videoların yanı sıra Ersoy’un vaazlar verdiği camilerin maketleri de yer alıyor.

- Burdur halkıyla çok değerli zamanlar geçirdi"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AA muhabirine, kültür evinde Mehmet Akif Ersoy'un hayatının tüm yönlerine yer verildiğini söyledi.

Ersoy’un Burdur için önemine dikkati çeken Bilgihan, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hem sporcu kişiliğiyle hem hayattaki örnek duruşuyla vatan sevdası ve bağımsızlık meşalesinin yakılmasında ülkemizin son derece önemli, çok büyük bir değeridir. Mehmet Akif Ersoy'un Birinci Meclis'te Burdur mebusluğu yapması dolayısıyla Burdur'a önemli ziyaretleri bulunuyor. Kısa süreli de olsa kentimizde kaldığı, bu ziyaretleri sırasında Burdur halkıyla çok değerli zamanlar geçirdiğine dair tarihi alıntılar mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un 20 Aralık'ta doğduğunu, 27 Aralık'ın ise Milli Şair'in vefat yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bilgihan, bu kapsamda hafta boyunca anma etkinlikleri düzenleneceğini, yıl genelinde ise spor ve şiir etkinlikleriyle bu ruhun şehirde yaşatılacağını bildirdi.

- Milli Şair'in eşi ve damadı da Burdurlu

Kültür evinde ziyaretçilere rehberlik eden tarih öğretmeni Mehmet Kılıç da konağın, Mehmet Akif Ersoy'un hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlandığını belirtti.

Ersoy'un 63 yıllık hayatında Burdur’da yalnızca bir hafta kaldığını anlatan Kılıç, milletvekilliği sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mehmet Akif Ersoy'un Burdur milletvekili olmasının dört önemli sebebi var. Eşi İsmet Hanım köken olarak Burdurludur, damadı Ömer Rıza Doğrul da Burdurludur. Mustafa Kemal Atatürk'ün gönderdiği telgrafla Akif Bey'in Burdur milletvekili olması istenir. Ayrıca Burdur’da kaldığı bir haftalık sürede gördüğü ilgi ve alakadan çok memnun kalır. Çanakkale Biga'dan da milletvekili seçilmesine rağmen iki yerden aynı anda olamayacağı için Burdur'u tercih ederek bizleri onurlandırmıştır."

- Kültür evine ziyaretçilerden de yoğun ilgi var

Kültür evini ziyaret eden İzmirli Şeyda Yurtsev, ailesiyle özellikle oğlunun İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini yerinde öğrenmesi için geldiklerini söyledi.

Hüsnü Bayer Ortaokulu öğrencilerinden Elanur Acar ise kültür evini çok beğendiğini belirterek, öğretmenlerine teşekkür etti.

Öğrenci Ahmet Çılgın da ziyaret sayesinde Mehmet Akif Ersoy'u daha yakından tanıdığını ve yeni bilgiler edindiğini dile getirdi.