İlginizi Çekebilir

Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Mersin'de inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Mersin'de "Lamekan Çiniler" sergisi açıldı
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Adana'da gençlerle bir araya geldi:
Akdeniz Belediyesi ekipleri Millet Bahçesi'nin sahilini temizledi
Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası Osmaniye'de başladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da konuştu:
Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da şehit ailesi ve huzurevi sakinleriyle görüştü
Borusan Next 13. showroom'unu İstanbul Avcılar'da hizmete açtı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adana'da ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adana

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Adana'da ziyaretlerde bulundu

ADANA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'da depremlerde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti, mevlit programına katıldı, yeni yuvasına kavuşan afetzede aileye konuk oldu.

Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için merkez Çukurova ilçesi Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programın ardından Yumaklı, camiye gelen vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Yumaklı, daha sonra afette yaşamını yitirenlerin Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabirlerine çiçek bırakıp dua etti, ziyarete gelen ailelere başsağlığı diledi.

Buradaki programda Bakan Yumaklı, Kur'an-ı Kerim okudu.

- Depremzede çocuğa ziyaret

Yumaklı, Hatay'daki depremde anne ve babası ile kardeşini kaybettiği binanın enkazından çıkarıldıktan sonra bir bacağı ampute edilen 8 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ı, babaannesiyle yaşadığı 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Görüşme sonrasında Yumaklı, afette evi yıkılan 3 çocuklu Hasan ve Gündem Durmuşcan çiftinin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Şambayadı Mahallesi'nde inşa edilen yeni yuvasına konuk oldu.

Aileyle sohbet eden Yumaklı, Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir devlet olduğunu belirterek, "Mutlu bir aile yuvası, hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun çocuklarınızla. Rabb'im bir daha yaşatmasın." dedi.



Yurt Dünya 5.02.2026 17:47:22 0
Anahtar Kelimeler: tarım ve orman bakanı yumaklı adana'da ziyaretlerde bulundu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Erdoğan ve Bahçeli Osmaniye’ye Ne Müjde Verecek?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

2

Mersin'de inşaat şantiyesinde beton blokların devrilmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı

3

Mersin'de "Lamekan Çiniler" sergisi açıldı

4

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Adana'da gençlerle bir araya geldi:

5

Akdeniz Belediyesi ekipleri Millet Bahçesi'nin sahilini temizledi

6

Okul Sporları Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kick Boks Şampiyonası Osmaniye'de başladı

7

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da konuştu:

8

Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerden sonra 10 sağlık tesisi hizmete girdi

9

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da şehit ailesi ve huzurevi sakinleriyle görüştü

10

Borusan Next 13. showroom'unu İstanbul Avcılar'da hizmete açtı