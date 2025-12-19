İlginizi Çekebilir

Antalya'da tefecilik ve dolandırıcılık operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak
Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor
Adana'da otobüs şoförü motosiklet sürücüsü kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Alarko ve SKD Türkiye'den sürdürülebilir tarım alanında saha analizi
Yapay zeka destekli topraksız serada üretilen çilek 7 ülkeye ihraç edildi
Uykusuzluk, nörolojik hastalık riskini artırıyor
Dede yadigarı 1977 model Anadol'u yoldaşı yaptı
Tat Gıda sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme hedeflerini paylaştı
Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor

Tat Gıda sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme hedeflerini paylaştı

Tat Gıda sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme hedeflerini paylaştı

Tat Gıda sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme hedeflerini paylaştı

İSTANBUL - Tat Gıda, gıda sektöründe sürdürülebilirlik, tarım ve üretim modellerinin ele alındığı Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ile Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğinde İstanbul'da düzenlenen zirveye Tat Gıda, "Altın Sponsor" desteği verdi.

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, sürdürülebilirlik, tarım ve üretim modellerinin masaya yatırıldığı zirve kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye Tarımında Dönüşüm: Politikalar, Sürdürülebilir Tarım ve Teknoloji" başlıklı panelde, gıda sanayinde geliştirdikleri somut uygulamaları ve ölçeklenebilir çözüm önerilerini paylaştı.

Açıklamada paneldeki görüşlerine yer verilen Veysel Memiş, 58 yıldır değer üreten markalarının sürdürülebilirliği yalnızca bir söylem olarak değil, kurumsal stratejisinin ayrılmaz parçası olarak ele aldığını vurguladı.

Gıda sektöründe dönüşümü ancak güçlü bir yapı ve geniş paydaş katılımıyla mümkün gördüklerine değinen Memiş, Tat Gıda'nın Bursa Mustafakemalpaşa ve Karacabey ile İzmir Torbalı'da bulunan tesislerinde günlük 11 bin 150 ton domates işleme kapasitesine ulaştığını aktardı.

Memiş, 2050 yılı net sıfır hedefi doğrultusunda dijital tarım teknolojilerini merkeze alan bir dönüşüm yürüttüklerini, sürdürülebilirlik yönetiminin uluslararası standartlarla uyumlu biçimde yapılandırıldığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) 2023'ten bu yana üyesi olduklarına, 2016'dan itibaren Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer aldıklarına işaret eden Memiş, bu yıl açıklanan verilerle dünyadaki 493 gıda şirketi arasında 81 puanla 26. sıraya yükseldiklerini belirtti.

Veysel Memiş, sözleşmeli tarım modelini 1967'den bu yana kesintisiz sürdürdüklerine değinerek, şunları kaydetti:

"2025 yılında sözleşmeli üretim kapsamında 24 bin dekardan fazla alanda üretim yapıldı. Çiftçilere 174 milyon liralık ayni ve nakdi avans desteği sağlandı. Fide ve gübre destekleriyle üretici güçlendirildi. Dijitalleşme, bu modelin temel unsurlarından biri. Güncellenen Tat mobil uygulaması sayesinde tarladan fabrikaya kadar tam izlenebilirlik sağlanıyor. Sektörde bir ilk olan tartım bazlı ekstre sistemiyle, çiftçilerin sevkiyatlarını araç bazında anlık takip edebiliyoruz. Uygulamanın yeni versiyonuyla, kullanıcı sayısında yüzde 19 artış sağlandı."

- ​​​​​​​"Dijital tarım teknolojilerine 30 milyon lira yatırım yaptık"

Memiş, son 5 yılda dijital tarım teknolojilerine 30 milyon lira yatırım yaptıklarını, üretim sahalarının tamamının dijital olarak haritalandığını, verim tahmin modelleri geliştirdiklerini ve karar destek sistemlerinin yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Yatırımlarının somut sonuçlarını paylaşan Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toprak analiz cihazları, nem sensörleri ve dijital böcek tuzaklarıyla verimi yüzde 28 artırdık, yapay zeka destekli domateste etkili su kullanımı yönetimi projesiyle su kullanımını yüzde 23 azalttık. Erken uyarı sistemleri sayesinde pestisit kullanımında bu yıl yüzde 44 oranında azalma sağladık. EBRD ile uzun vadeli yeşil dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda, 2030'a kadar gübre kaynaklı sera gazı emisyonlarını yüzde 30, toksik kimyasal kullanımını yüzde 20, su ayak izini ise hem Tat tarımında hem sözleşmeli çiftçilerde çift haneli oranlarda azaltmayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin tarım-enerji entegre pilot uygulamalarından "Horizon Europe PV4Plants" projesiyle aynı arazide tarım ve enerji üretiminin mümkün olduğunu gösterdiklerini aktaran Memiş, Tat Gıda'nın yenilenebilir enerji yatırımlarına da hız verdiğini ve enerji dönüşümünde önemli bir aşamaya geldiklerini anlattı.

Veysel Memiş, Manisa Yunusemre Akçaköy'de devreye aldıkları yaklaşık 2 megavat kapasiteli santralle enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 19'unun güneş enerjisinden karşılandığını, Afyon Dinar Çiçektepe'de kurulumuna başlanan 7,3 megavat kapasiteli GES yatırımının tamamlanmasıyla şirketin elektrik ihtiyacının yüzde 97'sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını sözlerine ekledi.



Ekonomi 19.12.2025 13:15:53 0
Anahtar Kelimeler: tat gıda sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme hedeflerini paylaştı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Bizim de Bahçeli Ağabeyimiz Var!
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tekno-feodalizm

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da tefecilik ve dolandırıcılık operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı

2

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak

3

Hatay Havalimanı'nda ikinci pistin yapım çalışması sürüyor

4

Adana'da otobüs şoförü motosiklet sürücüsü kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı

5

Alarko ve SKD Türkiye'den sürdürülebilir tarım alanında saha analizi

6

Yapay zeka destekli topraksız serada üretilen çilek 7 ülkeye ihraç edildi

7

Uykusuzluk, nörolojik hastalık riskini artırıyor

8

Dede yadigarı 1977 model Anadol'u yoldaşı yaptı

9

Tat Gıda sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme hedeflerini paylaştı

10

Hukuk öğrencisi genç voleybolcu Yaren, hem parkede hem adliyede başarı hedefliyor