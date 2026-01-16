İlginizi Çekebilir

VavaCars'tan yapay zeka ve coğrafi genişleme odaklı büyüme hedefi
Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı
Antalya'da kıyıya vuran Akdeniz foku yeniden denizle buluşturuldu
Osmaniye'de öğrenciler kamyonlarla getirilen karla eğlendi
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

TAV Havalimanları Tiflis'te işletme süresini 2032'ye uzattı

TAV Havalimanları Tiflis

TAV Havalimanları Tiflis'te işletme süresini 2032'ye uzattı

İSTANBUL - TAV Havalimanları, Tiflis Havalimanı'nın işletme süresini 31 Aralık 2031'e kadar uzatmak için hükümetle anlaşmaya vardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma için düzenlenen törene, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, sivil havacılık yöneticileri ve davetliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Kaptan, küresel bir marka olma yolculuklarının ilk adımı olan Gürcistan'daki operasyonlarının tarihlerinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Kaptan, Türkiye dışındaki ilk yatırımlarını Gürcistan'da gerçekleştirdiklerini ve bugün 8 ülkede 15 havalimanından oluşan bir portföye ulaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak Tiflis Havalimanı'nı bölgesel bir merkez haline getirmeyi başardık. 2005'te başladığımızda yıllık 540 bin olan yolcu sayısı 5,4 milyona ulaştı. Bu uzun dönemli işbirliğiyle Türkiye ve Gürcistan arasındaki ekonomik ve tarihsel bağların güçlenmesine katkıda bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Gürcistan hükümetiyle imzaladığımız bu anlaşma TAV Havalimanları'na duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Bu başarıda emeği olan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dünyanın her yerinde yolcularımız için en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz."

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze de ülkenin stratejik önemi en yüksek altyapı tesislerinden biri olan havalimanının ekonomik kalkınma ve turizm sektörüne katkısı açısından özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kobakhidze, yatırımın, Gürcistan'ın 2025'te rekor sayıda ziyaretçi ağırladığı düşünüldüğünde daha da önem kazandığına dikkati çekerek, "Gürcistan ekonomisinin hızla büyümesi, ülkenin bölgesel ve küresel havacılık sektöründeki yerini de güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

- Yatırımın 2028'de tamamlanması planlanıyor

Anlaşma kapsamında TAV Havalimanları yaklaşık 150 milyon dolar yatırım yaparak havalimanının kapasitesini 10 milyon yolcunun üzerine çıkaracak. Ayrıca anlaşmayla 37 bin 500 metrekare olan terminal alanına 19 bin 500 metrekare eklenecek. Terminale beş yolcu köprüsü eklenerek kapasite iki katına çıkarılacak.

Ayrıca terminalde ek iki bagaj taşıma bandı ve apronda ek yedi uçak park alanı olacak. Bunun yanı sıra terminale 24 pasaport gişesi, 10 check-in kontuarı eklenecek, otopark kapasitesi de 500 araç artırılacak. Yatırımın 2028'de tamamlanması planlanıyor.



Ekonomi 16.01.2026 16:10:24 0
Anahtar Kelimeler: tav havalimanları tiflis'te işletme süresini 2032'ye uzattı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

VavaCars'tan yapay zeka ve coğrafi genişleme odaklı büyüme hedefi

2

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

3

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı

4

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı

5

Antalya'da kıyıya vuran Akdeniz foku yeniden denizle buluşturuldu

6

Osmaniye'de öğrenciler kamyonlarla getirilen karla eğlendi

7

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

8

AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı