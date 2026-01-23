İlginizi Çekebilir

TAV İşletme Hizmetleri ile Forbes Travel Guide arasında işbirliği
GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Isparta'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kepez'de 6 bin 577 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı
Antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin ilk yüz naklinin 14. yılı kutlandı
Manavgat'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini gerçekleştirecek

TAV İşletme Hizmetleri ile Forbes Travel Guide arasında işbirliği

TAV İşletme Hizmetleri ile Forbes Travel Guide arasında işbirliği

TAV İşletme Hizmetleri ile Forbes Travel Guide arasında işbirliği

İSTANBUL - TAV İşletme Hizmetleri, Forbes Travel Guide'ın danışmanlık birimi ATELIER CX ile küresel öğrenme ve gelişim stratejisini güçlendirmek amacıyla işbirliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV İşletme Hizmetleri'nin 20 ülkede 70 lokasyondaki operasyonlarını kapsayan çalışma, yüz yüze eğitimler, çalışan buluşmaları ve düzenli çevrim içi oturumlarla hizmet kalitesinde sürekli gelişimi hedefliyor.

Mevcut eğitim ve hizmet kültürü programlarını temel alan program, ATELIER CX'in lüks tüketim, havacılık ve moda endüstrilerindeki deneyimi ile küresel ölçekte kabul gören misafir deneyimi metodolojilerinin havalimanı ortamına entegre edilmesini amaçlıyor.

- Üç başlıkta şekilleniyor

İşbirliği kapsamında, TAV İşletme Hizmetleri'nin öğrenme ve gelişim stratejisi üç temel bileşen üzerinde şekilleniyor. "Ortak Hizmet Kültürü ve Misafirperverlik Yaklaşımı" başlığında, empati, saygı ve kapsayıcılık üzerine kurulu bir hizmet kültürü oluşturulurken, farklı bölgelerdeki yerel dinamikler gözetiliyor.

"Hizmet Mükemmeliyeti ve Küresel Standartlar" bileşeniyle, lounge işletmeciliği, hızlı geçiş, karşılama, porter hizmetleri ve havalimanı otelleri dahil tüm temas noktalarında tutarlı hizmet sunumu hedefleniyor.

"Sürekli İç Öğrenme ve Yetkinlik Gelişimi" başlığında ise farklı görev ve deneyim seviyelerine göre tasarlanmış, yıl boyu devam eden kapsamlı bir öğrenme programı uygulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı (CEO) Aude Ferrand, oluşturdukları temeller üzerine inşa edilen yeni dönemde hizmet kültürünü pekiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ferrand, "ATELIER CX ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, misafir deneyiminin gerçek değerini havalimanına taşımamıza katkı sağlarken, küresel operasyon ağımız geneline yayılan kalite standartları oluşturmamıza olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 23.01.2026 18:16:38 0
Anahtar Kelimeler: tav işletme hizmetleri ile forbes travel guide arasında işbirliği

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

TAV İşletme Hizmetleri ile Forbes Travel Guide arasında işbirliği

2

GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

3

Isparta'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı

4

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

5

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor

6

Kepez'de 6 bin 577 kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

7

Antalya'da son bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı

8

Türkiye'nin ilk yüz naklinin 14. yılı kutlandı

9

Manavgat'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

10

Antalya Devlet Opera ve Balesi 2026'nın ilk prömiyerini gerçekleştirecek