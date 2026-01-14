TAV İşletme Hizmetleri Skytrax'te uluslararası başarı elde etti

İSTANBUL - TAV İşletme Hizmetleri, 2025 Skytrax lounge denetimlerinde Extime ve Primeclass markalarıyla işlettiği birçok lounge ile 5 yıldız ve 4 yıldız derecelerine layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV İşletme Hizmetleri'nin dünya genelinde farklı lokasyonlarda işlettiği lounge'lar tasarım, konfor, temizlik, yeme içme kalitesi, hizmet hızı ve genel misafir deneyimi dahil olmak üzere 250'den fazla kriter üzerinden değerlendirildi.

Bu kapsamda New York John F. Kennedy Havalimanında bulunan ve TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Capital One Lounge, modern tasarımı, şık atmosferi ve kişiye özel hizmet anlayışıyla 5 yıldız aldı.

Bermuda'daki İç Hatlar ve Uluslararası Primeclass Lounge'lar ile Umman'ın başkenti Maskat'taki Primeclass Lounge da yüksek hizmet kalitesi ve misafir memnuniyetiyle 5 yıldız ile değerlendirildi.

TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen Paris Orly Havalimanı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı ve Almatı Havalimanları'ndaki Extime Lounge'lar da 4 yıldız derecesi aldı.

Paris Orly, Ankara Esenboğa, Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Riga, Üsküp, Batum, Tiflis, Bergamo ve Medine havalimanlarında bulunan Primeclass Lounge'lar ise Skytrax değerlendirmeleri kapsamında 4 Yıldız derecesine layık görüldü.

Şirket tarafından işletilen ve 4 yıldız alan diğer lounge'lar arasında ise Şili'nin başkenti Santiago'daki Primeclass Pacifico Lounge ile Washington, D.C.'de bulunan Turkish Airlines Star Alliance Lounge da yer aldı.

Skytrax Airline Lounge Star Ratings, alanında uzman denetçiler tarafından yapılan detaylı yerinde incelemeler sonucunda verilen ve dünya genelinde lounge kalitesinin önemli referanslarından biri olarak kabul ediliyor.

- "Misafirlerimizin güveni en büyük motivasyonumuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları Ticari İşler Grup Başkanı ve TAV İşletme Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Aude Ferrand, TAV İşletme Hizmetleri olarak yılda yaklaşık 7 milyon yolcuya, 19 ülkede, 29 havalimanında 110'dan fazla noktada hizmet sunduklarını belirtti.

Ferrand, yerel ihtiyaç ve beklentileri gözetirken, her noktada aynı yüksek hizmet standardını sunma yaklaşımlarının bu şekilde takdir edilmesinden mutluluk duyduklarını anlattı.

Misafirlerinin kendilerine duyduğu güvenin en büyük motivasyonları olduğunu vurgulayan Ferrand, şunları kaydetti:

"Bu dereceler, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve profesyonelliğinin önemli bir göstergesi. Titiz ve bağımsız değerlendirmeleri için Skytrax ekibine de teşekkür ederiz. Bu objektif bakış açısı, hizmetlerimizi sürekli geliştirme hedefimizi destekliyor ve misafir deneyiminde lider olma vizyonumuzu güçlendiriyor. Havalimanı iş ortaklarımızla birlikte, konforu, çağdaş tasarımı ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışını bir araya getiren lounge deneyimleri sunmaya devam edeceğiz."