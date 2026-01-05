TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölge İstişare Toplantısı Antalya'da yapıldı

ANTALYA - TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ortak konuların ancak ortak akılla çözüldüğünü belirterek, "O yüzden bölge toplantıları ortak aklı geliştirme, çalıştırma ve bu alanda tespitler yapma açısından çok kıymetli." dedi.

Kasapoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölgesel İstişare Toplantısı"nda, aynı masa etrafında aynı sorumluluk hissiyatıyla engellilik konusunu hep birlikte ele alacaklarını söyledi.

Komisyon olarak tüm paydaşları bir araya getirmeye gayret gösterdiklerini aktaran Kasapoğlu, "Dinlemeye, dertleşmeye bu anlamda hem de yol haritasına yönelik fotoğrafın doğru tespitine yönelik çalışmamız var. Bazı şeylerin mevzuatla bazı şeylerin kağıt üzerinde var olmasıyla gerçek durumu farklılık arz edebiliyor. Biz bu farklılıklar noktasında tespit için buradayız." diye konuştu.

Kasapoğlu, konuları birlikte masaya yatırıp, birlikte analiz etmek için bu toplantıyı düzenlediklerini vurgulayarak, hep birlikte sahada olduklarına işaret etti.

Komisyon olarak çalışmaları, sahadaki gerçekliği yerinde tespit ederek sürdürdüklerini aktaran Kasapoğlu, "Engellilik çok katmanlı bir konu. Her şehirde, her sokakta hatta her evde durum farklı olabiliyor. Her evde başka bir hikaye geçekleşiyor. Her ilin ihtiyacı her şehrin imkanı farklılık arz edebiliyor. Bir yerde erişilebilirlik temel gündemken diğer yerde sağlık hizmetlerine erişim daha ön plana çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

- "1300'e yakın rapor, öneri ve bilgi notu sağladık"

Farklı engel gruplarına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 1300'e yakın rapor, öneri ve bilgi notunu komisyon olarak sağladık. Yüzlerce sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldik, binlerce vatandaşımızı dinledik. Bu tablodan şunu gördük ki engellilik konusu sadece engelli olan olmayan demeden tüm Türkiye'nin konusu. Ortak konular, meseleler ancak ortak akılla çözülür. O yüzden bölge toplantıları ortak aklı geliştirme, ortak aklı çalıştırma ve bu alanda tespitler yapma açısından çok kıymetli."

Kasapoğlu, güçlü yasalar olduğunu, 23 yılda engellilik alanında önemli mesafeler kat ettiklerini, devrimler gerçekleştirdiklerini kaydederek, mevzuatta Avrupa'nın çok ötesinde olduklarını ifade etti.

- "Kültürel ve zihinsel devrim gerekiyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de toplum olarak engelli bireylerin hak ettikleri değeri vermek gerektiğini vurgulayarak, engelli bireylerin hiçbir zaman topluma yük olma niyetinde olmadığını, fırsat verildiğinde yük alacak ciddiyette çalıştıklarını söyledi.

Engellilik meselesinin geniş bir konu olduğunu, türüne ve ağırlığına göre değiştiğini dile getiren Şahin, "Bazı anlayışları değiştiremiyoruz. Öncelikle trafikte engelliler için ayrılan park yerlerine, park eden vatandaşa gerekli cezayı uyguluyoruz. Milyonlarca lira ceza kesmemize rağmen insanlar engellilere ait yerlere park ediyor. Oraların boş olmadığını, engellilere ait olduğunu anlayabilmeleri için kültürel ve zihinsel devrim gerekiyor." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ise engellilere yönelik eğitimden rehabilitasyona her alanda yaptıkları çalışmaları anlatarak, her engellinin güzel bir yaşam sürmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Toplantıya, Antalya, Burdur, Konya, Karaman ve Isparta illerindeki ilgili kurumların müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle engelli bireyler katıldı.