TEB

TEB "Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Teminatı"nı sunmaya başladı

İSTANBUL - Türk Ekonomi Bankası (TEB), ihtiyaç kredisi ürünleriyle nakit ihtiyaçlarına çözüm sağladığı müşterilerine, iş ortağı BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ ile geliştirdiği "Kaza veya Hastalık Sonucu Hastane Gündelik Teminatı"nı sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam ediyor.

TEB, uzun yıllardır iş ortağı ve grup şirketi olan BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ ile sunduğu Kredili Hayat Sigortası ürünleri içerisinde geliştirdiği yeni teminat yapısıyla müşterilere ek güvence sunuyor.

BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ ile geliştirilen yeni kaza veya hastalık sonucu hastane gündelik teminatı kapsamında TEB müşterilerinin üç gece ve üzeri hastane yatışlarında kredi borçları 300 bin liraya kadar güvence altına alınıyor.

Bu teminatla kredilerin yanında bugüne kadar sunulan hayat sigortaları içerisindeki vefat, maluliyet, tehlikeli hastalıklar ve işsizlik risklerine karşı güvencelere ek olarak hastanede yatış güvencesi de dahil edilmiş oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bankasürans Grup Direktörü Ali Lülü, iş ortakları ve grup şirketleri BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ ile sundukları Kredili Hayat Sigortası ürünleri içerisinde geliştirdikleri kaza veya hastalık sonucu hastane gündelik teminatıyla vefat, maluliyet, işsizlik gibi risklere ek olarak, üç gece ve üzeri hastane yatışlarında da kredi borçlarının kapatılmasını sağlayarak müşterilere ek koruma sunduklarını belirtti.

Lülü, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz edip onlar için en avantajlı sigorta ürünlerini geliştirirken, yenilikçi çözümlerimizle banka sigortacılığı sektörüne değer katmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Ekonomi 22.12.2025 13:55:23
