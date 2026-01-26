Techcareer.net İşveren Modülü'nü Yetenek Havuzu ile güçlendirdi

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Kariyer.net markalarından Techcareer.net, Techcareer.net360 İşveren Modülü'nü "Yetenek Havuzu" çözümüyle güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve bilişim alanında doğru yeteneğe ulaşmayı hedefleyen yeni çözüm, işverenlere ilan vermeden ve başvuru beklemeden aday keşfi yapma imkanı sunuyor.

Teknoloji ekiplerinin ihtiyaç duyduğu yeteneklere hedefli şekilde ulaşmasını sağlayan modül, işe alım süreçlerini hızlandırıyor.

İlan yayınlama, başvuru görüntüleme ve adayları filtreleme adımlarını tek noktadan sunan modülün Yetenek Havuzu çözümü, proaktif bir işe alım yaklaşımı kazandırıyor.

İşverenler, ilan hakkı kullanmadan da eğitim bilgisi, pozisyon, iş deneyimi, yetkinlikler, lokasyon ve anahtar kelimelerle arama yaparak uygun adayları filtreleyebiliyor.

Yetenek Havuzu, özellikle başvuru almakta zorlanılan veya hızlı aksiyon gerektiren pozisyonlar için önemli bir alternatif sunuyor.

Düzenlenen "bootcamp", hackathon, "hiring challenge" ve ücretsiz eğitimlerle yeteneklerin desteklendiği platformun havuzunda 230 bini aşkın teknoloji adayı yer alıyor.

- "Güçlü bir aday havuzuna ev sahipliği yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Techcareer.net Yönetici Ortağı Okan Ay, güçlü bir aday havuzuna ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Teknoloji işe alımlarında doğru yeteneğe doğru zamanda ulaşmanın kritik önem taşıdığını vurgulayan Ay, şunları kaydetti:

"Techcareer.net360 İşveren Modülü, Yetenek Havuzu ile güçlenerek yalnızca ilan yayınlanan değil, aktif aday keşfi yapılabilen tam kapsamlı bir teknoloji işe alım çözümü olarak konumlanıyor. Hedefimiz, teknoloji ekiplerinin işe alım süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek."



