"Tecrübe Haliç'te" söyleşisinin konuğu Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı oldu

İSTANBUL - Haliç Üniversitesi, alanında deneyim sahibi isimleri öğrencilerle buluşturduğu "Tecrübe Haliç'te" adlı söyleşi serisinde Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı'yı ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kamu ve özel sektörde önemli görevler üstlenmiş isimleri üniversite öğrencileriyle bir araya getiren söyleşi serisiyle, gençlerin kariyer yolculuklarına ilham vermek, tecrübe aktarımını güçlendirmek ve üniversite ile sektör bağını pekiştirmek amaçlanıyor.

Açıklamada söyleşideki görüşlerine yer verilen Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, uzun yıllar yurt dışında aldığı eğitimin kendisine kazandırdıklarını aktararak, kariyer sürecinde karşılaştığı karar anlarına ve bu süreçlerin kişisel gelişimine sunduğu katkılara değindi.

Türkiye Ulusal Ajansının vizyonu ve faaliyet alanlarına ilişkin bilgi veren Astarcı uluslararası işbirliğiyle yürütülen eğitim, gençlik ve spor projeleri aracılığıyla Türkiye'nin beşeri sermayesinin nicelik ve nitelik bakımından güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Astarcı, bu kapsamda bireylerin kişisel, sosyal ve mesleki becerilerinin geliştirilmesine, kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılmasına yönelik programların doğru hedef kitlelere etkin ve verimli biçimde ulaştırıldığını vurguladı.

Türkiye Ulusal Ajansının eğitim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kurumların uluslararasılaşmasının önündeki engellerin azaltılmasına katkı sunduğunu aktaran Astarcı, Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerde en iyi şekilde temsil edilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Astarcı, Erasmus Programı'nın söz konusu vizyon doğrultusunda yürütüldüğüne işaret ederek, programın Türkiye'de birçok öğrencinin eğitim hayatına doğrudan katkı sağladığını kaydetti.

Öğrencilere yönelik mesajlarında proje üretmenin ve sorumluluk almanın önemine dikkati çeken Astarcı, bu süreçlerin yalnızca yurt dışı deneyimi kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda özgüven, liderlik ve vizyon geliştirdiğini belirtti.

Başarısızlıkların da öğrenme sürecinin doğal bir parçası olduğunun altını çizen Astarcı, gençlere tek bir diplomaya ya da mesleğe kendilerini hapsetmemeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın da söyleşi serisinin, üniversitenin eğitim vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Aydın, üniversite eğitiminin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmaması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, "Tecrübe Haliç'te programıyla öğrencilerimizi, alanlarında önemli sorumluluklar üstlenmiş, karar alma süreçlerini birebir yaşamış isimlerle buluşturuyoruz. Bu buluşmaların, gençlerimizin kariyer planlamalarına yön verdiğini ve onları geleceğe daha güçlü hazırladığını görmek bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda, Haliç Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanı Prof. Dr. Sami Şener, Astarcı'ya Haliç'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan hediye takdim etti.

Tecrübe Haliç serisinin 24 Aralık'taki oturumunda eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ağırlanacak.

Seri kapsamında bugüne kadar KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil ve eski Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir öğrencilerle buluştu.