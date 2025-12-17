Tek Dünya Karadeniz Vakfı 2025'te dünya genelindeki sosyal etki çalışmalarını genişletti

İSTANBUL - Karadeniz Holding'in toplumsal fayda yaklaşımı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Tek Dünya Karadeniz Vakfı, 2025'te yürüttüğü sosyal etki projeleriyle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere on binlerce kişiye doğrudan erişim sağladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, vakıf, eğitimden kadınların güçlendirilmesine, insani yardımdan çocuk refahına uzanan çalışmalarına 2025'te de devam etti.

Sosyal etkiyi kısa vadeli desteklerin ötesine taşıyan, kalıcı ve ölçülebilir modellerle ilerleyen vakıf, çocuk refahı çalışmaları kapsamında Türkiye'deki çalışmalarına ek olarak özellikle Afrika ve Latin Amerika'daki faaliyetlerine yoğunlaştı.

Son 2 yılda yürütülen yetimhane yenileme projeleriyle 300'den fazla çocuğa daha iyi bir yaşam alanı sağlandı. Gana, Senegal, Sierra Leone, Gabon, Gambiya, Gine, Fildişi Sahili'nde olumsuz koşullarda faaliyet gösteren yetimhanelerde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla çocukların barınma, eğitim ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedeflendi. Ayrıca düzenli yiyecek ve kıyafet bağışlarıyla da yetimhanelere verilen destek sürdürüldü.

Bu kapsamda son olarak Gana'nın başkenti Akra'daki "Osu Children's Home" (Osu Yetimhanesi), kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından hizmete açıldı.

Yenileme çalışmalarıyla, zemin kaplamalarından marangozluk işlerine, tesisat ve boya çalışmalarından yeni yatak, yatak başı, kapı, pencere ve tavan vantilatörlerinin kurulmasına kadar kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirilerek çocukların daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam alanına kavuşması sağlandı.

- Vakfın öncelikli çalışma alanları arasında kadınlar ve kız çocukları yer aldı

Bu yıl da vakfın öncelikli çalışma alanları arasında kadınlar ve kız çocukları yer aldı. Bugüne kadar 55 binden fazla öğrencinin burs ve eğitim desteklerinden yararlandığı programlar, yıl boyunca farklı ülkelerde devam etti. Girl Power ve Girl Move Academy projeleri kapsamında, eğitimden kopma riski taşıyan kız çocuklarına yönelik uzun soluklu destek mekanizmaları yürütüldü.

Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen, Women in Energy Network programı aracılığıyla, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedefleyen, kadınların teknik alanlarda ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasına yönelik çalışmalar sürdürüldü.

- Afet ve kriz bölgelerinde kalıcı sosyal destek

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, afet ve kriz bölgelerinde yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini, geçici çözümler yerine kalıcı sosyal destek modelleriyle hayata geçirmeye devam etti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun'da devreye alınan Lifeship Süheyla Sultan gemisi ile 13 binden fazla kişiye barınma sağlanırken, Lifeship Rauf Bey gemisi eğitim, barınma ve sağlık hizmetlerini bir arada sunan yapısıyla afet sonrası dönemde kalıcı bir sosyal destek modeli olarak konumlandı.

- "Ölçülebilir ve uzun vadeli sonuçlar üreten projelerle ilerlemeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, vakfın 2025 yılı çalışmalarını ve yeni dönem hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yıl boyunca toplumsal faydayı kalıcı etkiye dönüştüren projelere odaklandıklarını belirtti.

Kadın ve çocukların başta olmak üzere, toplumun fırsat eşitsizliğiyle mücadele eden kesimlerine erişmeyi önceliklendirdiklerini aktaran Yılmaz, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu çalışmaları kapsamında bugüne kadar Türkiye'de ve Afrika'da 55 binin üzerinde öğrenciye burs ve eğitim desteği sağladıklarını, kız çocuklarının mezuniyetlerine kadar eğitimlerini sürdürebilmelerine katkı sunduklarını vurguladı.



Gelecek dönemde de sosyal etkiyi geçici desteklerle sınırlamayan, ölçülebilir ve uzun vadeli sonuçlar üreten projelerle ilerlemeyi hedeflediklerine işaret eden Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:



"Karadeniz Holding olarak 2035'e kadar küresel ticari faaliyetlerimizi iki katına çıkarma hedefi koyarken sosyal etki alanında bu büyümeyi üç kat olarak tanımladık. Toplumsal faydayı geleceğe yapılan en değerli yatırım olarak görüyor, Tek Dünya Karadeniz Vakfı aracılığıyla daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk almaya devam ediyoruz."