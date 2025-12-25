TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz Hatay'da öğrencilerle buluştu

HATAY - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, Hatay'da ortaokul, lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Saymaz, İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE) Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında düzenlenen Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali'ne katıldı.

Festivalde stantları gezen ve öğrencilerle sohbet ederek projeleri inceleyen Saymaz, burada TEKNOFEST'i anlatan sunum da yaptı.

Ardından Saymaz ve İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazif Çalış, beğenilerek ilk üçe giren projelerin sahiplerine başarı belgesi verdi.

Muhammet Saymaz, AA muhabirine, festivalde yarışan gençlerin TEKNOFEST'te de başarılı olacaklarını söyledi.

TEKNOFEST'in hayata geçtiği 2018 yılında kültürel dönüşüme vesile olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Saymaz, "Toplumumuzun bilim ve teknolojiye bakış açısını değiştirmeyi hedefliyorduk. Çok kısa sürede elhamdülillah, bu değişime vesile olduk. Şimdi İskenderun Teknik Üniversitemizde de İSTEFEST diye bir program düzenledi." dedi.

Organize edilen festivalden zevk aldığını ifade eden Saymaz, şöyle konuştu:

"Burada çok güzel bir ambiyans var. Aslında kültürel dönüşümün en önemli çıktılarından bir tanesi de bu festivaller. Artık şehirlerde küçük de olsa düzenleniyor. Biz tabii TEKNOFEST olarak bu durumdan ziyadesiyle memnun olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çünkü burada projeler yarışıyor. Teknoloji takımları aslında TEKNOFEST için bir ön çalışma yapıyorlar. Biz de buradan çıkan genç kardeşlerimizin TEKNOFEST'te daha başarılı olacağına inanıyoruz. Buradaki genç arkadaşlarımızın da TEKNOFEST'e başvurmalarını önemle rica ediyoruz."

Saymaz, teknoloji geliştiren gençleri Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST 2026'ya davet etti.