Teknosa'nın Kadın için Teknoloji projesinde yılın son eğitimi verildi

İSTANBUL - Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Habitat Derneği ile 2007'de hayata geçirdiği "Kadın için Teknoloji" projesinde yılın son eğitimini gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerini sağlamak amacıyla 18 yıldır sürdürülen projenin bu yılki ayağı, son eğitimle tamamlandı.



İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin ve İcra Kurulu üyeleri ile Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, katılımcı kadınlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadınların katıldığı projede, e-hizmetlerden sosyal medyaya, güvenli internetten "Canva" atölyesine, mobil fotoğrafçılıktan yapay zekaya kadar farklı içeriklerde eğitimler veriliyor. Ayrıca "İlham Veren Buluşmalar" ile proje katılımcıları, iş hayatında fark yaratan kadınlarla bir araya geliyor.



- Teknolojiye erişim kadınlar için özgürleşmenin anahtarı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sitare Sezgin, teknolojiye erişimin kadınlar için güçlenmenin ve özgürleşmenin anahtarı olduğuna inandıklarını belirtti.

Bu inançla, sahada yüz yüze gerçekleştirdikleri eğitimlerden çevrim içi programlara kadar uzanan çalışmalarıyla kadınların dijital becerilerini geliştirmesine, sosyal ve ekonomik hayatta daha görünür ve güçlü bireyler olmasına destek olduklarını vurgulayan Sezgin, şunları kaydetti:

"18 yıldır sürdürdüğümüz bu yolculuk, kadınların teknolojiyle güçlendiği, kendi potansiyellerini keşfettiği ve dijital dünyada daha cesur adımlar attığı umut dolu bir dönüşüm hikayesi. Habitat Derneği işbirliğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllülerimizin emeği ve inancıyla büyüyen bu hikaye, her geçen gün daha fazla kadına ilham oluyor. 18 yılda 40 binden fazla kadına ulaştık. Bu yıl da 4 binden fazla kadına eğitim verdik. Kadınların teknolojiyle güçlendiği bu dönüşüm yolculuğunu aynı umut ve kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz."

