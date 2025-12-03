İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Mersin'de 3 kişiyi tabancayla öldüren zanlı polis ekiplerince vurularak yakalandı

Telefondaki sahte polislere kaptırdığı altın ve parasını gerçek polisler buldu

MERSİN - SERKAN AVCİ - Mersin'de telefonda kendilerini emniyet personeli gibi tanıtan zanlılara altın ve parasını verdikten sonra dolandırıldığını anlayan kişi, olayın izini süren polisler sayesinde birikimine kavuştu.

Yenişehir ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Suriye uyruklu Rawia Sekkawi'yi 14 Kasım'da telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar, "Dolandırıcılar kimliğinizle işlem yapmış. Elinizdeki altın ve parayı kontrol ettikten sonra geri vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Telefon konuşmasının ardından ailenin evine giden bir şüpheli, Sekkawi'nin içine 400 gram altın, 7 bin lira ve 200 dolar koyduğu poşeti alıp uzaklaştı.

- Zanlılar konaklama tesisinde yakalandı

Sekkawi, bir süre sonra zanlıya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ikametin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden kimlikleri belirlenen şüpheliler A.G. ve R.Y, 16 Kasım'da saklandıkları konaklama tesisinde Sekkawi'ye ait altın ve parayla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Birikimine yeniden kavuşan Sekkawi, polis ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan zanlıların tesise giriş yaptığı anlar işletmenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

- "48 saat sonra altınlarımızı ve paramızı geri getirdiler"

Rawia Sekkawi, AA muhabirine, şüphelilerle telefonda konuştuğu sırada arkadan polis telsizi sesinin geldiğini söyledi.

Zanlıların, sözde incelemenin ardından altın ve parayı geri getireceklerini anlattığını dile getiren Sekkawi, şöyle konuştu:

"Polisler bize çok yardımcı oldu, dolandırıcıları yakaladı. 48 saat sonra altınlarımızı ve paramızı geri getirdiler. Bunları ailemizin zor günlerinde kullanmak için biriktirmiştik. Olay sırasında çok korkmuştuk. Yabancı numara aradığında herkes çok dikkat etmeli. Mağduriyetimizi gideren polislere çok teşekkür ediyoruz."



Yurt Dünya 3.12.2025 12:56:28 0
