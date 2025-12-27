TEMUD Genel Başkanı Tilkici: Emekli uzman çavuşlara yakışır haklar elzemdir

Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) Genel Başkanı Emekli Uzman Çavuş Ali Tilkici, uzman çavuşların aileleriyle birlikte 1,5–2 milyonluk büyük bir camia olduğunu belirtti. Tilkici, “Kahramanların oy olarak görülmemesi, verdikleri hizmetlerin karşılığı olarak en azından sosyal ve kültürel açıdan insanca yaşayabilecekleri bir maaş ve özlük haklarına kavuşmaları elzemdir” dedi.

OSMANİYE ‘UZMANİYE’ DİYE ANILIYOR

TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici, Osmaniye’de Cebelibereket Konteyner Çarşıdaki dernek il başkanlığı binasının açılış programına katıldı. Genel Başkan Tilkici, burada Dernek Başkanı Ahmet Bülbül ve emekli uzman çavuşlar tarafından karşılandı. Daha sonra dernek binasının açılış kurdelesini kesen Tilkici, “Osmaniye’miz tabiri caizse uzmanların en çok olduğu, en çok bedel ödeyen, her evden bir kahramanın yetiştiği bir şehrimiz olduğu için ‘Uzmaniye’ diye bahsediliyor. Osmaniye ile gurur duyuyoruz. Kahramanlarımızın otağı olan bir sancağımızın burada açılışını yapmaktan gurur duyuyorum. Allah utandırmasın, Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. İnşallah başarılı olacağız. İnşallah kahramanların tüm mağduriyetleri giderilip, kendilerine yakışan bir şekilde görevle taşlandırılıp emeklilerinde sosyal, kültürel statülerinin yükselmesi için gerekli tüm mücadeleyi hem biz genel merkez olarak hem de şubelerimiz başta Osmaniye’den güç alarak yolculuğumuza devam edeceğiz. Şubemiz hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

‘STK’LAR BİZİM BİZİM DİLİMİZDİR’

İl Başkanlığı binasında emekli uzaman çavuşlarla bir araya gelen Genel Başkan Ali Tilkici, TEMUD Osmaniye İl Başkanı Ahmet Bülbül’den bilgi aldı. Daha sonra basın açıklaması yapan Tilkici, özellikle ailesinden ayrı kalan, bedel ödeyen, çocuklarını kendi yetiştiremeyen, eşinin çocuklarını yetiştirdiği kahramanlara ne verilse az olduğunu belirterek, “Bu arkadaşların sivil toplum kuruluşlarına üye olmaları çok çok önemlidir. Sivil Toplum Kuruluşları bizim dilimiz, masaya vurulan yumruğumuzdur. Bizlerde onarlı temsil edebilmek için dik durarak, hak ettikleri ne haklar varsa bunları yetkililere arz ediyoruz. Osmaniye inşallah daha güzel günlere gelecek daha fazla üyelere ulaşacağız.” Dedi.

230 BİN GÖREVDE, 120 BİN EMEKLİ UZMAN ÇAVUŞ VAR

Türkiye’de şuanda 230 bin görevle olan uzman çavuş olduğunu söyleyen Genel Başkan

“120 Bin emekli uzman çavuşumuz var. Derneğimiz yeni kurulan kamu yararına bir dernektir. Şuanda teşkilat olarak 35’inci şubenin yetki belgesini imzaladık. İnşallah gelecek yıl içerisindeki seçimde tüm illerde teşkilatlanmış şekilde uzman çavuşlar sesini duyuracak diyorum. Özlük haklarımızda eksiklikler var görünmeyenler var, duyulmayanlar var, hala kulak arkası edilenler var, uzman çavuşları küçük görenler var. Biz ailemizle ailelerimizle beraber 1,5 – 2 milyonluk bir camiayız. Oy potansiyeli olduğu zaman buradaki kahramanlarda her biri oy verecek potansiyelde insanlar. Kahramanları oy olarak görülmemesini, yaptıkları hizmetlerin karşılığı en azından sosyal, kültürel düzgün bir şekilde yaşayabilecekleri bir maaş ve özlük haklarına kavuşmaları elzemdir.” Dedi.

BAKANLIKLARA ÇAĞRI: KAHRAMANLARA SAHİP ÇIKILSIN

Emekli uzman çavuşların fedakarlıklarının görülmesi gerektiğini ifade eden Tilkici, “Bu ülkede hep biz bedel ödedik. Hep Mehmet sen atıl, Mehmet ine gir, Mehmet teröristi kovala, Mehmet can ver, Mehmet ayak ver el ver dendi. Mehmet’in nasıl geçindiği hiç sorulmadı. Bundan sonra yetkililer tarafından Mehmet Uzman Çavuşların sorulması, ne yapıyorsun maaşınla geçinebiliyor musun? Denilmesi gereklidir. 6 tane tazminat alan amirlerimizin emirleriyle ölüme gittik, şahadete gittik, amirlerimiz işimiz bittikten sonra emekli olduktan sonra ne yapıyorsun diye sormadılar. 6 tane tazminat alan amirlerimizin bizleri de düşünmelerini dillendiriyorum. Milli Savunma Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın kahramanlarımıza sahip çıkmasını bir kere daha dillendiriyorum, bu karamanlar sizin kahramanlarınız, Anadolu’nun kerpiç evlerinin yiğitleridir.” Diye konuştu.