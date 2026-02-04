İlginizi Çekebilir

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı
Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı
Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi
Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü
Medical Point Gaziantep Hastanesinden Dünya Kanser Günü etkinliği
Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı
CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

"TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'da sürüyor

"TGSP Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'da sürüyor

ANTALYA - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, "Anadolu, insanlığın son adasıdır. İnsanlık bu coğrafyada kuruldu, bugün de anlamını koruyan coğrafya yine Anadolu coğrafyasıdır." dedi.

Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen "Gençlik Liderliği Eğitim Programı" Antalya'nın Aksu ilçesindeki ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde sürüyor.

Programa katılan Ünal, yaptığı konuşmada, teknolojinin insan yaşamına önemli etkilerinin olduğunu, kendi kuşaklarının kara sabanı da interneti de yapayı zekayı da gördüğünü ifade etti.

Dünyanın büyük bir anlam krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Ünal, şöyle konuştu:

"Anlam kavgası, mücadelesi olan bir insana baktığınızda gözlerinde bir ışık görürsünüz. Anadolu, insanlığın son adasıdır. İnsanlık bu coğrafyada kuruldu, bugün de anlamını koruyan coğrafya yine Anadolu coğrafyasıdır. Sosyal medyada 'Epstein belgeleri'ni takip ediyorsunuz. Nasıl bir organize kötülük biçimiyle karşı karşıyayız? Bir insan küçük bir çocuğa bunu nasıl yapar? Nasıl içinde bir kötülük taşıyor ki bu kadar vahşileşebiliyor? İnsan anlamını, kutsalını kaybettiğinde, uğruna yaşayacağı bir kutsal, değer, mücadele edeceği bir anlam kalmadığında vahşileşiyor. Bizi insan yapan, yapılabilir olan şeyleri yapmama iradesidir."

Dünyanın hızla globalden yerelleşmeye döndüğüne işaret eden Ünal, "Yerelleşmede en kritik husus aidiyetler olacak. Algoritmik düzen en çok aidiyetlerimize saldırıyor. En fazla milliyetimize, cinsiyetimize, inançlarımıza, değerlerimize saldırıyor. O yüzden bugün her zamankinden daha çok nereye ait olduğumuz kritik bir öneme sahip. Batı'nın emperyalist sömürgeci aklı, insanın varlığını, aidiyetini sömürüyor. İnsan artık tüketici değil bir ürüne dönüştü. Algoritmik düzen için bir ürüne dönüştü." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Hasan Davulcu da TGSP'nin gençleri geleceğe hazırladığını söyledi.

Dijital çağın iyi ve kötü yanları olduğunu, bazen bir tıkla dünyaya iyilik yayıldığı gibi aynı şekilde kötülüğün de yayılabildiğini belirten Davulcu, bu durumun tamamen insanın elinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin farklı illerinden 300 genç ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen kamp, 7 Şubat'ta sona erecek.

Programda, katılımcıların, gençlik çalışmalarını daha etkili hale getirmek amacıyla liderlik teknikleri alanlarında eğitim almaları, gençlerle daha güçlü iletişim kurma, bireysel potansiyelleri ortaya çıkarma ve sürdürülebilir gelişim süreçleri tasarlama becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.



Yurt Dünya 4.02.2026 14:02:15 0
Anahtar Kelimeler: "tgsp gençlik liderliği eğitim programı" antalya'da sürüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Osmaniye’ye Havalimanı İstiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Silifke'de öğrenciler bayrak yürüyüşü yaptı

2

Anamur'da öğrencilere Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

3

Antalya'da hamile eşini silahla yaralayan koca yakalandı

4

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

5

Antalya'da konaklama tesisleri ve araç kiralama firmaları denetlendi

6

Alanya'da kazada alev alan otomobildeki yangın söndürüldü

7

Medical Point Gaziantep Hastanesinden Dünya Kanser Günü etkinliği

8

Manavgat'taki bir okula hayırsever desteğiyle kütüphane yapıldı

9

CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu:

10

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası