TOM Bank'tan akaryakıt harcamalarına yönelik kampanya

TOM Bank'tan akaryakıt harcamalarına yönelik kampanya

İSTANBUL - TOM Bank, Hadi kredi kartı sahiplerinin akaryakıt harcamalarını azaltmaya yönelik yeni kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital banka TOM Bank, kullanıcılarının günlük harcamalarında bütçe dengesini korumasına destek olmak amacıyla yeni bir kampanyaya imza attı.

Kampanya kapsamında Hadi kredi kartı sahipleri, tüm akaryakıt ve elektrikli şarj istasyonlarında geçerli olmak üzere 1000 lira ve üzeri harcamalarında yüzde 5 oranında iade kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOM Bank Ürün Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hacıoğlu, yola çıktıkları ilk günden itibaren, müşterilerinin hayatına değer katan bir bankacılık anlayışını benimsediklerini belirtti.

Müşterilere geleneksel finans sisteminde kaybettikleri parayı ve zamanı geri kazandırmak amacıyla yenilikçi çözümler geliştirdiklerine değinen Hacıoğlu, "Temel bankacılık hizmetlerini tamamen ücretsiz olarak sunmanın yanı sıra ömür boyu ücretsiz kredi kartı, avantajlı vadeli hesap kara katılma oranları, döviz-altın işlemleri ve taksitli alışveriş kredisi gibi birçok ayrıcalık sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hacıoğlu, özellikle market alışverişlerine yönelik kampanyalar başta olmak üzere kullanıcılarının temel ihtiyaç harcamalarına destek olacak birçok kampanyayı devreye aldıklarını aktardı.

Söz konusu kampanyalara ilginin oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, "Bankacılık sektöründe bugüne dek benzeri görülmemiş bir hızda 3 milyon müşteri sayısına ulaşmamızda da bu ilginin önemli bir katkısı var." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıoğlu, yeni kampanyalarıyla günlük yaşamın bir parçası haline gelen akaryakıt harcamalarında da bütçeye katkı sağladıklarını belirterek, "Amacımız, kullanıcılarımızın finansal ihtiyaçlarına pratik, kolay ve avantajlı çözümler sunarken, onları her açıdan destekleyen bir bankacılık deneyimi oluşturmak." değerlendirmesini yaptı.



