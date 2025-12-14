Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Kemer'de anıldı

İlginizi Çekebilir

ANTALYA - Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in, 13 Aralık 1917'de Kemer yakınlarındaki Ağva Koyu'nda Fransız donanmasına ait "Paris II" adlı gemiyi batırmasının 108. yıl dönümü dolayısıyla Kemer'de anma programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Valiliği koordinesinde Kemer Kaymakamlığınca gerçekleştirilen programa Vali Hulusi Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mülkiye Başmüfettişi Zülkif Dağlı, ilçe protokolü, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anma etkinliği kapsamında Vali Şahin ve beraberindekiler, "Paris II" gemisinin batırıldığı Ağva Koyu'ndaki topçu mevzilerine yürüyerek siper alanları ile mühimmat deposu olarak kullanılan mağarayı ziyaret etti.

Programda, o gün topçu bataryasında görev yapan askerlerin sayısını temsilen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir bottan 84 balon gökyüzüne bırakıldı.

Şahin, konuşmasında 1. Dünya Savaşı yıllarında Antalya'nın düşman donanması tarafından bombardımana maruz kaldığını hatırlatarak, "Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul, aldığı emir üzerine dört dağ topunu herhangi bir araç kullanmadan, tamamen el ve omuz gücüyle bu bölgeye taşıdı. Kemer'i bombalamak üzere gelen Paris II adlı zırhlı, tam da bulunduğumuz bu noktada 84 kahraman Mehmetçiğimiz tarafından denize gömüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının zaferinin gençler için ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Şahin, "Savaşmanın da bir ahlakı, bir hukuku vardır ve bunu en iyi bilen millet Türk milletidir. Mustafa Ertuğrul ve askerleri Paris II zırhlısını batırdıktan sonra perişan halde karaya çıkan Fransız askerleri yine onlar tarafından kucaklanmış, ekmekleri paylaşılmış, insanca muamele edilerek tedavi edilmiş ve savaş sonunda ülkelerine gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Şahin, bölgenin gelecek dönemde düzenlemelerle "İstiklal Yolu" ve "Kahramanlar Yolu"na dönüştürüleceğini bildirdi.



