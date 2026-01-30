Toprakkale’de kadınlar eva çiçek kursuyla meslek ediniyor

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, kadın istihdamını artırmak ve kadınlara meslek kazandırarak gelir elde etme imkânı sunmak amacıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) Projesi kapsamında EVA Çiçek Süsleme Kursu açıldı. Toprakkale Kaymakamlığı tarafından, Dağıstan Mahallesindeki SYDV Binasında açılan kurs kapsamında eğitim alan 12 kadın kursiyer, üç ay sürecek eğitimin ardından kendi işlerini kurarak üretim ve satış yapabilecek seviyeye gelmeyi hedefliyor. Kursun usta öğreticisi Münire Kundakçı, ADEM Projesi kapsamında açılan kursun kadınlar açısından çok yönlü kazanımlar sağladığını belirtti. Kundakçı, kursun sadece bir meslek eğitimi değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma ortamı sunduğunu ifade etti.

Kundakçı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “ADEM Projesi kapsamında açılan kursumuzda EVA çiçek yapımı öğretiyoruz. Bu kurs kadınlar için hem bir aktivite hem de yapılan ürünlerin satışından gelir elde etme imkânı sunuyor. Şu anda 12 kişiyle çalışıyoruz. Ayrıca haftada iki gün kursa gelemeyen engelli vatandaşlarımıza evlerinde eğitim veriyoruz. Böylece hem vakit geçiriyorlar hem de bu işi bir gelir kapısına dönüştürüyorlar.”

Kundakçı, kursiyerlerin ekip çalışmasıyla üretim yaptığını vurgulayarak, “Kimisi kesim yapıyor, kimisi ütüyle şekil veriyor, kimisi silikonla yapıştırıyor. Bu şekilde toplu ve ortaya gerçekten güzel işler çıkıyor. Aslında burada büyük bir kadın dayanışması var” dedi.

Kurs kapsamında yapılan çalışmaların yalnızca el işiyle sınırlı olmadığını belirten Kundakçı, üretilen EVA çiçeklerin organizasyonlarda, süslemelerde ve çiçekçilere yönelik üretimde kullanıldığını söyledi.

Kundakçı, “Organizasyon süslemeleri yapıyoruz, çiçekçilere özel ürünler hazırlıyoruz. Kursiyerlerimiz bu işi ilk defa yapmalarına rağmen son derece başarılılar.” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Fatma Daban, ADEM Projesi sayesinde hem meslek öğrendiğini hem de gelir elde ettiğini belirterek kursun kendisine büyük katkı sağladığını söyledi. Daban, “Bu projeye ADEM kapsamında başvurdum. Hem kursiyer olarak katılıyorum hem de buradan gelir elde ediyoruz. EVA çiçekler, tablolar, salon süslemeleri ve çeşitli dekoratif ürünler yapıyoruz. Burada olmak bana ciddi anlamda el becerisi kazandırdı.” Dedi.

Kurs ortamının sosyal açıdan da çok değerli olduğunu vurgulayan Daban, “Yeni bir çevre edindik, birlikte üretmek bizi mutlu ediyor. Kurs bittikten sonra bu işi sürdürmek istiyorum. Talep çok fazla ve birkaç arkadaşla birlikte bu işi daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Daban ayrıca projeye öncülük eden Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer’e teşekkür etti.

Bir diğer kursiyer Raziye Özcan ise EVA çiçek kursunun kendisi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Özcan, daha önce hiç bilinmeyen bir alanda üretim yapmanın kendisini motive ettiğini dile getirdi. Özcan, “Gül, papatya, karanfil gibi EVA çiçekler yapıyoruz. Bir ev hanımı olarak bu kurs benim için çok güzel bir aktivite ve değişiklik oldu. Kurs ortamı çok güzel, arkadaşlarımızla uyum içindeyiz. Bu işi yapmaktan büyük keyif alıyorum,” ifadelerini kullandı. Özcan, kursun sağlanmasında emeği geçen Kaymakam Volkan Özer’e teşekkür ederek, organizasyon ve sipariş bazlı çalışmalara yönelik ilerlemek istediklerini söyledi.

Toprakkale’de hayata geçirilen EVA Çiçek Süsleme Kursu, kadınların hem ekonomik hem de sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı amaçladığı, ADEM Projesi kapsamında yürütülen bu tür kursların, kadın istihdamına önemli katkılar sunması beklendiği vurgulandı.