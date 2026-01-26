Toprakkale’de parklarda oynayan çocuklara kar sürprizi

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde kar yağışı görülmeyince, çocukların kar hasreti belediyenin sürpriziyle giderildi. Tatilde parkta oyun oynayan çocuklar, karşılarında kar yığınını görünce büyük sevinç yaşadı. Çocuklar; kartopu oynadı, kardan adam yaptı ve karın üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.

Yarıyıl tatilini renklendirmek isteyen Toprakkale Belediye Başkanı Bekirhan Uyutmaz’ın talimatıyla, belediye ekiplerince Amanos Dağlarının yüksek kesimlerden toplanan bir kamyon dolusu kar, Karataş Mahallesi’nde bulunan Kale Park ile Göçmenler Mahallesi’ndeki parka döküldü. Tatilde parkta oyun oynayan çocuklar, karşılarında kar yığınını görünce büyük sevinç yaşadı.

İlçede kar yağışının nadir görülmesi nedeniyle karla buluşmanın heyecanını yaşayan çocuklar; kartopu oynadı, kardan adam yaptı ve karın üzerinde kayarak tatilin keyfini çıkardı.

Belediye Başkanı Bekirhan Uyutmaz, çocukların mutluluğunun her şeye değer olduğunu belirterek, “Yarıyıl tatilindeki evlatlarımıza küçük bir sürpriz yapmak istedik. İlçemizde kar her zaman yağmıyor, biz de karı onların ayağına getirdik. Çocuklarımızın neşesi ve heyecanı bizler için çok kıymetli. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi. Çocuklarının karla oynamasını izleyen aileler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, tatilin en güzel anılarından birinin yaşandığını ifade etti ve Belediye Başkanı Bekirhan Uyutmaz ile belediye ekiplerine teşekkür etti.