Toprakkaleli öğrenciler atık yağları sabuna çevirdi

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde öğrenciler, okula yerleştirilen özel kutularda evlerinden getirdikleri atık yağları toplayıp, geri dönüşümle sabun yaptılar.

İlçedeki Dağıstan Şehit Sedat Yıldız İlkokulu, çevre bilincini artırmayı amaçlayan “Atık Yağlardan Sabuna, Tertemiz Yarınlara” kampanyasını hayata geçirdi. Projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi de destek verdi. Öğrenciler, evlerde biriken kullanılmış kızartma yağlarını çöpe dökmeyip doğayı korumayı öğrenirken, proje kapsamında okula yerleştirilen özel kutularda toplanan atık yağlar, geri dönüşümle sabuna dönüştürülmeye başlandı.

Projenin bir diğer ayağında, öğrencilere atık yağların sabuna nasıl dönüştüğü adım adım anlatıldı. 3-A sınıfı öğretmeni Dilek Bolat öncülüğünde öğrenciler, atık yağların sabuna dönüşmesine bizzat tanıklık etti. Öğrenciler, geri dönüşüm sürecini öğrenerek çevre bilincini pekiştirdi.

Projeye destek veren öğrenci velisi Raziye Özcan, “Atık yağlar hem çevreyi hem su kaynaklarını kirletiyor. Bu proje ile farkındalık yaratılıyor.” dedi. Bir diğer veli Buse Küçük ise “Artık atık yağlar sabuna dönüşüyor ve çocuklar çevre konusunda bilinçleniyor. Emeği geçenleri kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Üçüncü sınıf öğrencisi Ali Çavuşoğlu, “Bu proje ile atık yağları geri dönüşüme kazandırıyoruz. Hem çevreyi kirletmiyor hem de sabuna dönüştürüyoruz.” dedi. Öğrenci İbrahim Atalay ise, “Evimizde lavabolara döktüğümüz atık yağlar suları kirletiyor. Sadece 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletiyor. Bu hem canlılara hem de bize zarar veriyor.” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 500 mililitrelik bir pet şişe atık yağ getiren her öğrenciye geri dönüşüm sabunu hediye ediliyor. Proje ekibi, “Gelin, küçük bir adımla büyük bir fark yaratalım!” çağrısında bulundu.

“Atık yağlardan sabuna, tertemiz yarınlara” sloganını benimseyen öğrenciler, atık yağların doğaya verdiği zararları vurgulayarak su kaynakları ile toprağı kirlettiğine dikkat çekti. Öğrenciler, atık yağların çöpe atılmak yerine sabuna dönüştürülmesi gerektiğini ifade ettiler.