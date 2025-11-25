İlginizi Çekebilir

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı
Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı
Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı
Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü
Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı
Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek
AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu

Toprakkale’nin ilk aşevi açıldı, 145 aileye sıcak yemek sunulacak

Toprakkale’nin ilk aşevi açıldı, 145 aileye sıcak yemek sunulacak

Toprakkale’nin ilk aşevi açıldı, 145 aileye sıcak yemek sunulacak

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamak amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde kurulan aşevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 500 kişilik kapasiteli ilçenin ilk aşevinde, şu anda toplam 145 aileye, yaklaşık 300 kişilik üç çeşit sıcak yemek ulaştırılacağı açıklandı. Yetkililer, hizmetin düzenli şekilde sürdürüleceğini belirtti.
Program öncesinde adak kurban kesildi. Toprakkale Kaymakamı Volkan Özer konuşmasında, aş evinin açılmasında emekleri olan herkese teşekkür etti.  Kaymakam Özer, “Vatandaş odaklı anlayışla hayata geçirdiğimiz aş evimizi bugün hep birlikte açılış ını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal devlet anlayışının en somut örneklerinden birisi olan aşevimiz inşallah ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak yürekleri ısıtacaktır. Aş evi sadece yemek pişirilene yerler değildir. Burası birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bir yardımlaşma ocağı olarak görüyoruz. Bizim medeniyetimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir Bizlerde bu anlayışla yola çıkarak vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak işler yapmaya çalışıyoruz” Dedi. 
Kaymakam Özer’in konuşması sonrası aş evinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine ilçe protokol üyelerinin yanı sıra kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Osmaniye 25.11.2025 14:03:00 0
Anahtar Kelimeler: Toprakkale’ aşevi açıldı aileye sıcak yemek sunulacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çarpık Kentleşme Olmasın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

2

Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı

3

Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı

4

Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

5

Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

6

Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü

7

Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

8

Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı

9

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek

10

AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu