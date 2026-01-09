Tosyalı Holding İskenderun'da kültür ve sanat alanı açtı

İSTANBUL - Tosyalı Holding, "Tanıklığın İzleri" sergisiyle sanat, toplumsal hafıza ve kurumsal değerleri ortak bir anlatı zemininde buluşturarak Hatay'ın İskenderun ilçesinde kültür ve sanat alanı açtı.



Holdingden yapılan açıklamaya göre, sanatı yalnızca desteklenen bir alan olarak değil, kurumsal kültürünün, toplumsal sorumluluk anlayışının ve kalıcı değer üretme vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak gören Tosyalı, sanat alanında da çalışmalarını sürdürüyor.



İskenderun'daki Tosyalı Holding'de düzenlenen serginin açılışı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Eminsoy'un kişisel koleksiyonundan seçilen eserlerden oluşan sergi, sanat aracılığıyla toplumsal hafızaya alan açarken, Tosyalı'nın kurumsal duruşunu da güçlü bir şekilde görünür kılıyor.



"Tanıklığın İzleri" sergisi, Tosyalı Holding'in İskenderun'daki merkezini bir çalışma mekanı olmanın ötesine taşıyarak, sanat ve kültürle bütünleştiren, ilham veren bir buluşma noktası olarak konumlandırıyor.



Üç ay boyunca Tosyalı Holding İskenderun Merkezi'nde ziyarete açık olacak sergi, bireysel hafızayla kolektif hafıza, zanaatla sanat, geçmişle gelecek arasında çok katmanlı bir diyalog kurmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sanatla mühendisliğin ayrı dünyalar gibi görünüp ikisinin de "işi doğru kurma" meselesi olduğunu belirtti.

Tosyalı, "Ölçü, denge, karar ve ustalık. Tam ortasında da zanaat vardır. Bizim üretimimizin kalbinde olan bu zanaat kültürünü, sanat yoluyla toplumsal hafızaya dokunan bir dille buluşturmak istedik. Çok sevdiğim bir söz vardır. 'Niyeti halis olanın, akıbeti de hayırlı olur.' İskenderun'daki yeni holding merkezimizi de bu anlayışla, yalnızca bir 'adres' değil, kalıcı bir 'iz' bırakmak niyetiyle tasarladık ve inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından yaralarını sarmaya çalışan bölgede, binanın içinde sanatla bir araya gelmek, yeniden ayağa kalkışın, umudun ve dayanışmanın somut bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Tosyalı, şunları kaydetti:

"Bu tabloyu görmek, benim için de ayrı bir duygusal anlam taşıyor. Her işimizde olduğu gibi, buradaki niyetimiz ve gayretimizin de layıkıyla amacına ulaşacağına olan inancımla tüm paydaşlarımızı İskenderun'daki holding merkezimizde gerçekleşen ilk sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum."