İlginizi Çekebilir

Osmaniye’de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Karmod'dan Özbekistan'da çelik konstrüksiyon villa projesi
Adana'da emekli doktor zararlı mikroorganizmaları yok eden dezenfeksiyon kabini üretti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve yardımcıları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Turizmciler Antalya'da sezonu değerlendirdi
Mersin'de düzenlenen Akdeniz Tekstil Fuarı başladı
Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi
Kadirli İlçe Müftüsü Etik ve din görevlileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Genel Başkan Uysal: Türkiye’nin en geniş sorumluluk alanına sahip meslek grubuyuz

Toyota Avrupa 2025'te 1 milyon 229 binin üzerinde araç sattı

Toyota Avrupa 2025

Toyota Avrupa 2025'te 1 milyon 229 binin üzerinde araç sattı

İSTANBUL - Toyota Avrupa, geçen yıl 1 milyon 229 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Avrupa'nın toplam satışları içinde elektrifikasyona sahip araçların payı yüzde 77'ye yükseldi. Tamamen elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 46 artarken, şarj edilebilir hibrit araç satışları yüzde 76, hibrit araç satışları ise yüzde 3 artış gösterdi.

Çoklu mobilite stratejisiyle farklı müşteri beklentilerine uygun çözümler sunmayı sürdüren Toyota'nın bu büyümesinin, Karbon dioksit (CO2) emisyonlarının daha hızlı düşürülmesine katkı sağlıyor.

Toyota, marka bazında ise 2025 Ocak-Aralık döneminde Avrupa satışlarını yüzde 5 artırarak, yaklaşık 1 milyon 144 bin adede çıkardı. Bu performansla Toyota, üst üste beşinci kez Avrupa'nın en çok tercih edilen ikinci markası olma konumunu korudu.

Markanın en çok tercih edilen modelleri 200 bin 477 adetle Yaris Cross, 167 bin adetle Yaris ve Türkiye'de üretilen 143 bin adetle Toyota C-HR oldu. Toyota C-HR Plug-in Hybrid satışları 39 bin 547 adede ulaşırken, yine Türkiye'de üretilen Toyota Corolla Sedan'ın satışları 62 binin üzerine çıktı.

Toyota'nın elektrifikasyona sahip araçların toplam satışı yüzde 5 artışla 948 bine ulaştı. Tamamen elektrikli satışları yüzde 53 artışla yaklaşık 52 bin olurken şarj edilebilir hibritler yüzde 91 artışla yaklaşık 72 bine ulaştı.

- Toyota hafif ticari araçları da tüm zamanların rekoruna ulaştı

Toyota, binek araçlarının yanı sıra hafif ticari araçlarıyla da Avrupa'da adından söz ettiriyor. Şirketin genişleyen ürün gamıyla Toyota Professional hafif ticari araç satışları, 2025'te yüzde 19 artış ve 158 bin 270 adetle tüm zamanların rekoruna ulaştı.

Yüksek taleple birlikte Hilux'ın satışları yüzde 20 artış göstererek 46 bin adedi aştı. PROACE ailesi ise yüzde 100 kapsayıcılık sağlayan farklı segmentlerdeki seçenekleri dolayısıyla yüzde 19 artış elde etti.

Yüksek satışlar, toplamda Toyota'nın Avrupa'da hafif ticari araç pazar payını yeni yüzde 6,7'ye taşıdı.



Ekonomi 14.01.2026 16:45:23 0
Anahtar Kelimeler: toyota avrupa 2025'te 1 milyon 229 binin üzerinde araç sattı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Eliyle Dolandırıcılık mı Yapılıyor?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Osmaniye’de işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

2

Karmod'dan Özbekistan'da çelik konstrüksiyon villa projesi

3

Adana'da emekli doktor zararlı mikroorganizmaları yok eden dezenfeksiyon kabini üretti

4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve yardımcıları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

5

Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

6

Turizmciler Antalya'da sezonu değerlendirdi

7

Mersin'de düzenlenen Akdeniz Tekstil Fuarı başladı

8

Kilis Valisi Ömer Kalaylı'nın vefat eden babasının cenazesi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

9

Kadirli İlçe Müftüsü Etik ve din görevlileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Genel Başkan Uysal: Türkiye’nin en geniş sorumluluk alanına sahip meslek grubuyuz