İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Toyota Gazoo Racing WRT İsveç Rallisi'nde ilk 4 sırayı aldı
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da sona erdi
Konyaaltı ilçesinde ramazan öncesi işletmeler denetlendi
Samandağ ilçesinde kıyı şeridinde temizlik yapıldı
Medipol Sağlık Grubu'ndan "Ramazan ve Sağlık" paneli
Türk un sanayisi küresel gücünü ihracatta 3 milyon tona ulaşarak büyütmeyi hedefliyor
Adana'da eski ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen mezarı başında anıldı
Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi yakalandı

Toyota Gazoo Racing WRT İsveç Rallisi'nde ilk 4 sırayı aldı

Toyota Gazoo Racing WRT İsveç Rallisi

Toyota Gazoo Racing WRT İsveç Rallisi'nde ilk 4 sırayı aldı

İSTANBUL - Toyota Gazoo Racing, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Rally Sweden'de ilk 4 sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, takımın pilotu Elfyn Evans ve co-pilotu Scott Martin, karla kaplı etaplarda üst üste 2. kez zafere ulaşırken, ralliyi 14,3 saniye farkla kazanarak 34 puan topladı. Evans, bu sonuçla pilotlar klasmanında 60 puanla liderliğe yükseldi.

Monte Carlo'daki ilk üç sıranın ardından İsveç'te de podyuma adını yazdıran Toyota, 2010'dan bu yana Dünya Ralli Şampiyonası'nda iki rallide üst üste podyumun tamamını kazanan ilk üretici oldu.

İlk gün kar koşullarında liderliği takım arkadaşı Takamoto Katsuta'ya kaptıran Evans, sonraki gün 13,3 saniyelik avantajla yeniden zirveye çıktı. Üçüncü günkü Güç Etabı'nda hata yapmayan Evans, farkı 14,3 saniyeye çıkararak İsveç'teki 3. galibiyetini elde etti.

Japon pilot Katsuta ise yüksek tempolu kar etaplarında sergilediği performansla ikinci sırada yer aldı ve kariyerindeki sekizinci WRC podyumunu kazandı.

Genç pilot Sami Pajari, sezonun ilk yarışı Monte Carlo'daki başlangıcın ardından İsveç'te etkileyici bir geri dönüşe imza attı ve ralliyi üçüncü sırada tamamlayarak kariyerinin ikinci podyumuna ulaştı.

Ev sahibi Oliver Solberg ise ilk gün yol açma dezavantajı nedeniyle zaman kaybetmesine rağmen hafta sonunu dördüncü sırada tamamladı.

İki yarış sonunda markalar klasmanında Toyota Gazoo Racing WRT 117 puanla zirvede yer aldı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Safari Rally Kenya, 12-15 Mart'ta düzenlenecek. Karla kaplı İsveç etaplarının ardından ekipleri bu kez Afrika’nın zorlu toprak yolları bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen takım müdürü Jari-Matti Latvala, sezonun ilk iki yarışında ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını belirtti.

Latvala, "Sezonun ilk iki yarışında inanılmaz bir performans seviyesi ortaya koyduk. Monte Carlo Rallisi'nin ardından İsveç'te çok daha zorlu bir mücadele bekliyorduk. Pilotlarımız birbirleriyle çok yakın bir şekilde yarışırken büyük bir hata yapmadan ralliyi tamamlamayı başardılar." ifadelerini kullandı.



Spor 16.02.2026 20:19:24 0
Anahtar Kelimeler: toyota gazoo racing wrt isveç rallisi'nde ilk 4 sırayı aldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Makamlar İnsanları Değiştirmemeli
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı

2

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

3

Toyota Gazoo Racing WRT İsveç Rallisi'nde ilk 4 sırayı aldı

4

"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da sona erdi

5

Konyaaltı ilçesinde ramazan öncesi işletmeler denetlendi

6

Samandağ ilçesinde kıyı şeridinde temizlik yapıldı

7

Medipol Sağlık Grubu'ndan "Ramazan ve Sağlık" paneli

8

Türk un sanayisi küresel gücünü ihracatta 3 milyon tona ulaşarak büyütmeyi hedefliyor

9

Adana'da eski ÇÜ Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen mezarı başında anıldı

10

Antalya'da ruhsatsız silah operasyonunda 5 kişi yakalandı