TSKB ve İş Bankası'ndan yerli teknoloji üretimine destek

İSTANBUL - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye İş Bankası, Schmid Pekintaş'ın HIT-30 Programı çerçevesinde hayata geçireceği güneş hücresi yatırımı için toplam 100 milyon avro tutarında ortak finansman sağladı.

TSKB'den yapılan açıklamaya göre, Schmid Pekintaş'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında planladığı toplam 5 gigavat (GW) kapasiteli güneş hücresi yatırımı için yarı yarıya paylaşımlı olarak 100 milyon avro tutarında finansman desteği verildi.



Yüksek öncelikli teknoloji alanlarında özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşviklerin sunulduğu, ihtiyaca özel çözümler geliştirilen yatırım programı HIT-30, yeşil enerji projelerini de kapsıyor.



İki bankanın sağladığı 10 yıl vadeli finansmanla Schmid Pekintaş'ın Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedefleriyle uyumlu olarak hayata geçirdiği yatırımın, güneş enerjisi sistemlerinin önemli teknolojilerinden hücre üretiminde yerli kapasite gelişimine ivme kazandırması amaçlanıyor.

- "Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine ivme kazandıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, Schmid Pekintaş'ın hayata geçireceği bu yüksek teknolojili yatırımın, Türkiye'nin yeşil dönüşüm hedeflerine ivme kazandıracak stratejik halkalardan biri olacağına inandıklarını belirtti.

HIT-30 Programı kapsamındaki güneş hücresi yatırımının, Türkiye'nin temiz enerji ekipmanları üretiminde küresel bir oyuncu olma vizyonuna hizmet ettiğini aktaran Uyar, "Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sunan bu tür teknoloji odaklı projelerin yanında yer almaya, paydaşlarımızın uzun vadeli çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cahit Çınar da 2013 yılından bu yana ürettiği güneş panelleriyle Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörüne katkı veren Schmid Pekintaş'ın, güneş panellerinde kullanılan yerli hücrelerin üretimine de başlayarak hem enerji arz güvenliğine katkı hem de sürdürülebilir kalkınma ve teknoloji dönüşümü hedeflerine güçlü bir destek sağlayacağını aktardı.



Çınar, "Reel sektörde katma değer yaratan, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği bir arada gözeten projelerin finansmanını önceliklendiren yaklaşımımız gereği bu işbirliğinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyor, yatırımın ülkemize ve sektöre hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Schmid Pekintaş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Olcay ise Avrupa'nın en büyük güneş paneli üretim kapasitesine sahip şirketlerinden biri olduklarını, hücre teknolojisinde en ileri seviye olarak kabul edilen "TOPCon Plus" (TOPCon ) yatırımını hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"HIT-30 programı kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın takdirleriyle, 5 GW kapasiteli güneş paneli hücresi üretim yatırımımızı Düzce Beyköy 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştiriyoruz. Toplam 500 milyon dolarlık yatırımımızla kurulacak tesisimizde, hücreler tamamen yerli ve milli teknolojiyle üretilerek Türkiye'deki tüm sektör paydaşlarımıza tedarik edilecek. İlk yerli hücre üretimimizin 2026 Mart ayında başlamasını, Türkiye'nin yanı sıra ABD pazarına da 'Made in Türkiye' etiketiyle ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, yatırımımıza destek sağlayan, ülkemizin lider finans kuruluşları Türkiye İş Bankası ve TSKB'nin yatırımımıza sağlamış olduğu destek ve uzun vadeli sürdürülebilir kredi finansmanı çerçevesinde firmamıza gösterdikleri güven sebebiyle kendilerine, sayın üst yönetimlerine ve bu süreçte emeği geçen tüm kıymetli yönetici ve ekip arkadaşlarımıza, grubumuz adına şükranlarımızı sunuyoruz."

