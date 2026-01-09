TT Ventures girişimleri küresel teknoloji ve yatırımcı ekosistemiyle buluştu

İSTANBUL - TT Ventures girişimleri, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2026) ileri teknoloji şirketleri ve küresel yatırımcı ekosistemi ile buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yenilikçi vizyonu ve değer odaklı stratejisiyle Türkiye'yi uluslararası teknoloji rekabetinde ileriye taşımak için Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini desteklemeyi sürdürüyor.

Her yıl girişimleri, teknoloji devlerini ve yatırım fonlarını aynı zeminde buluşturan fuar, ABD'nin Las Vegas kentinde "AI Her Yerde" temasıyla gerçekleştiriliyor.



TT Ventures girişimleri de bu kapsamda küresel pazarın yol haritasını belirleyen ve dünya devlerine ileri teknoloji ürünleriyle ev sahipliği yapan CES 2026'da teknoloji şirketleri ve küresel yatırımcı ekosistemi ile buluştu.



TT Ventures'ın desteklediği Ulak, Egaranti, Nara, Archi's Academy, Macellan ve Team Procure yerli girişimleri, fuarda yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, yatırım yapma yaklaşımlarını yalnızca finansal yatırımlarla sınırlamadıklarını belirterek, Türkiye'nin teknoloji üretim gücünü küresel rekabette öne çıkarmayı milli ve stratejik bir sorumluluk olarak gördüklerini aktardı.

Bu vizyonla yeni nesil teknolojiler geliştiren yerli girişimlere TT Ventures ile hem yatırım yaptıklarını hem de küresel bağlantıları sayesinde işbirliği ve yatırım fırsatları sunduklarını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:



"Hızlandırma programımız TT Ventures PİLOT ile 10 yılı aşkın süredir desteklediğimiz girişimlere mentörlük, nakit desteği, ofis ve altyapı desteği, geniş müşteri ağımıza erişim gibi önemli faydalar sağlıyoruz. Silikon Vadisi'ndeki ofisimiz ve güçlü iş bağlantılarımızla yerli girişimleri küresel ölçekte büyüyebilecekleri uluslararası ekosistemle buluşturan bir köprü rolü üstleniyoruz."

- 131 girişime 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği

Şahin, TT Ventures'ın erken aşama hızlandırma programı PİLOT ile bugüne kadar mezun olan 131 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladıklarının altını çizdi.

Bu girişimlerden 78'inin yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 58 milyon dolarlık yatırım aldığını belirten Şahin, PİLOT mezunu girişimlerin portföy değerinin 600 milyon doları aştığını vurguladı.



TT Ventures ile toplamda 38 girişime yatırım yaptıklarına işaret eden Şahin, şunları kaydetti:



"Amacımız Türkiye'den çıkan girişimlerin, küresel pazarlarda söz sahibi olan teknoloji şirketlerinin sayısını artırmak. CES gibi dünyanın en prestijli teknoloji etkinliklerinde yer almak, girişim ekosistemimizin potansiyelini ve inovasyon yetkinliğini küresel arenaya taşınması açısından büyük önem arz ediyor. CES'te her yıl olduğu gibi bu yıl da TT Ventures girişimlerimiz ileri teknoloji çözümleriyle küresel ekosistemle bir araya geldi. Türk girişimlerinin dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla doğrudan temas kurmasına, yeni işbirlikleri geliştirmesine ve Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin dünya sahnesinde daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."