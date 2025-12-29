TÜBİTAK BiGG ve Yeditepe Venture Stüdyosu girişimcilik için işbirliği yaptı

İSTANBUL - TÜBİTAK'ın yürüttüğü BiGG Yatırım Programı'nda uygulayıcı kuruluş seçilen Yeditepe Üniversitesi Venture Stüdyosu, programın yatırım gücünü üretim modeliyle birleştirerek girişimcilik ekosistemine yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından yürütülen 1812 BiGG Yatırım Programı, 2026-2028 dönemi için yeni yapısıyla girişimcilere hibe yerine doğrudan yatırım sunan bir modele geçti.



Bu kapsamda devlet, erken aşama teknoloji girişimlerine yatırımcı olarak ortak olurken, Yeditepe Üniversitesi de Venture Stüdyosu aracılığıyla girişimlerin fikirden ürüne, şirketleşmeden pazara kadar tüm süreçlerinde aktif rol üstleniyor.



Yeditepe Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu BiGG (Bireysel Genç Girişim) Yatırım Programı, İstanbul Kültür Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Medipol TTO AŞ ve Ankara Medipol Üniversitesi işbirliğiyle yürütülüyor.



Yeditepe Üniversitesi, programa başvuru ve eğitim desteği sunmanın yanı sıra özellikle sağlık teknolojileri, yapay zeka ve mühendislik alanlarında girişimci yetiştiren stratejik ortaklardan biri olarak konumlanıyor.



Programda uygulayıcı kuruluş olarak seçilen Yeditepe Üniversitesi Venture Stüdyosu, akademisyenler, öğrenciler ve girişimci adaylarıyla yeni "startup"lar geliştirmeyi, geleneksel hızlandırma programlarının ötesine geçerek fikrin ürün-pazar uyumuna kadar desteklenmesini amaçlıyor.



- Başarılı girişimlere 1,5 milyon liraya kadar yatırım

Yeni sistemle başarılı bulunan girişim fikirlerine 900 bin liraya kadar doğrudan yatırım yapılıyor. Çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı projelerde bu tutar 1,5 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Bu yatırım karşılığında TÜBİTAK, kurulan şirkete ortak oluyor.



Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurabildiği programda şirket sahibi olma şartı aranmıyor. Teknoloji tabanlı olması ve daha önce benzer bir kamu desteği almamış olması gereken projeler için girişimciler, Yeditepe Üniversitesi gibi uygulayıcı kuruluşlara başvurarak eğitim ve hızlandırma sürecine katılıyor.



Projelerin TÜBİTAK'a sunulmasının ardından başarılı bulunanlar "Mükemmeliyet Mührü" alarak şirketleşme ve yatırım sürecine geçiyor. Girişimcilere ücretsiz ofis alanı, laboratuvar ve teknik altyapı, şirket kuruluşu ve fikri haklar danışmanlığı, pazar analizi ve mentörlük gibi destekler sağlanıyor.



Ayrıca girişimciler, üniversitenin mühendislik ve AR-GE laboratuvarları, uluslararası araştırma merkezleri, hastane altyapıları ve Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) işbirlikleriyle geniş bir ağa erişim imkanı buluyor.



- "Küresel pazarlara açılabilecek girişimlerin doğmasının hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat, BiGG Yatırım Programı ile Venture Stüdyo modelinin birleşmesi sayesinde, gençlerin iş arayan değil iş kuran bireylere dönüştüğünü belirtti.



Söz konusu işbirliğiyle Türkiye'nin sağlık ve teknoloji alanındaki dışa bağımlılığının azaltılması ve küresel pazarlara açılabilecek girişimlerin doğmasının hedeflendiğini vurgulayan Bayat, şunları kaydetti:

"Yeditepe Üniversitesi, sahip olduğu bilimsel altyapı ve Venture Stüdyo modeliyle bilgiyi laboratuvarda bırakmayıp, yatırıma ve ürüne dönüştürme iddiasını bu programla sahaya taşıyor. Bu işbirliğinden doğacak girişimlerin, Türkiye'de olduğu kadar uluslararası arenada da adından söz ettirmesini bekliyoruz."

