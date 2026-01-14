Turizmciler Antalya'da sezonu değerlendirdi

ANTALYA - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Belçika pazarının önemli olduğunu belirterek, "Turizmde artık çift haneli büyüme çok zor ancak Belçika pazarında çift haneli büyümeler olabileceğine inanıyorum." dedi.

Kavaloğlu, Birliğin Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 2026'nın ilk aylık değerlendirme toplantısında, Antalya'nın 2025'te küresel ölçekte yaşanan ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve seyahat maliyetlerindeki artışa rağmen turizmin istikrarlı büyüdüğünü söyledi.

Avrupa'da yaşayan Türklerin Antalya'da tatil yapma isteğinin Avrupalı Türkleri kaynak pazar haline getirdiğini vurgulayan Kavaloğlu, Rusya ve Almanya'nın en çok turist gönderen ülkeler arasında liderliğini koruduğunu belirtti.

Rusya, Almanya, İngiltere'nin yanı sıra Polonya'nın Antalya'da dördüncü kaynak pazar olarak dikkati çektiğini belirten Kavaloğlu, "Polonya pazarı ciddi anlamda artışla Antalya'yı tatil destinasyonu haline getirdi. Hollanda da uzun bir aradan sonra da beşinci sırayı aldı." diye konuştu.

Antalya'da, Rusya ve Almanya'nın pazar payının yüzde 47'sini oluşturduğunu dile getiren Kavaloğlu, bunun pazar çeşitliliği açısından dikkatle yönetilmesi gereken bir yoğunlaşmayı da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Dünyadaki gelişmelere göre 2026'nın kolay bir yıl olmayacağını ve dikkatli olmak gerektiğini ifade eden Kavaloğlu, rekabetçi olma özelliğini kaybetmemek, zor bir dönem olsa dahi gelen misafiri ülkesine mutlu göndermek zorunda olduklarını kaydetti.

- Turizmde Belçika pazarı

Belçika pazarına değinen Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Ekonomisi çok güçlü, dünyada turizm anlamında dışarıya turist gidişi anlamında çok değerli bir pazar. 11,5 milyonluk ülke düşünün, nüfusunun iki katı turizm çıkışı var. Seyahat harcamaları 2024'te 18 milyar avro ile rekor kırdı. Günlük harcamaları 99 avro seviyesine çıktı. Belçikalılar için Antalya ve Türkiye önemli bir destinasyon. Özellikle Türkiye'de her yıl ciddi artış gerçekleştiriyorlar. Antalya'ya ziyarette 6. sırada yerini aldı, konaklamada ise 4. sıradalar. Artık çift haneli büyüme çok zor ancak Belçika pazarında çift haneli büyümeler olabileceğine inanıyorum."

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ise dünyanın turizm tecrübesini şekillendiren insanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Antalya'nın önemli bir destinasyon olduğunu anlatan Velde, tarihin, doğal güzelliğin profesyonel mükemmeliyetle birleştiği, geleneğin yenilikle el ele verdiği bir kent olduğunu kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Destekleri Daire Başkanı Ersoy Metin ise "Enerji Verimleri Destekleri"ni anlattı.

Toplantıya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Candemir Zoroğlu ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı da katıldı.