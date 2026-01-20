Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul'un cenazesi Trabzon'da defnedildi

İlginizi Çekebilir

Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul

TRABZON - Antalya'da dün hayatını kaybeden Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden 88 yaşındaki Hatay Yurdakul'un cenazesi memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Antalya'da kurucusu olduğu Trabzonlularspor Kulübünde uzun süre kaptan, antrenör ve başkanlık görevlerini bir arada yürüten ve 60 yıl aktif futbol oynayarak "dünyanın en yaşlı futbolcusu" olarak gösterilen Yurdakul'un cenazesi Ortahisar ilçesindeki Hanife Hatun Camisi'ne getirildi.

Yurdakul'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Yurdakul'un ailesi ve yakınları, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğe Trabzon Şube Başkanı Metin Bak, Türkiye Saha Komiserleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Turgay Kurt ve vatandaşlar katıldı.



