Türk Tarım Orman Sendikası'ndan TARSİM'e ziyaret

İSTANBUL - Türk Tarım Orman Sendikası (Türk Tarım Orman-Sen) yetkilileri, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) İstanbul'daki Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Türk Tarım Orman-Sen Eğitim ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Nuri Akça, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile bir araya geldi.



Görüşmede, TARSİM'in geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşülerek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.