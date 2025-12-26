İlginizi Çekebilir

Burdur'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adana'da lise öğrencisi, iklim krizine dikkati çekmek için oyun geliştirdi
Türk Tarım Orman Sendikası'ndan TARSİM'e ziyaret
Guatrda erken teşhis tedavi sürecini kolaylaştırıyor
Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Kayacı, deprem sonrası Hatay'da yapılan çalışmaları anlattı:
Adana'da 2 milyon 270 bin makaron ele geçirildi
Adana'da kaçak 16 bin paket sigara ve 1500 puro ele geçirildi
Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu
Burdur'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında düzenlenen spor turnuvaları tamamlandı
Migros Erzincan'ın yerel ürünlerini 81 ilde satışa sundu

Türk Tarım Orman Sendikası'ndan TARSİM'e ziyaret

Türk Tarım Orman Sendikası

Türk Tarım Orman Sendikası'ndan TARSİM'e ziyaret

İSTANBUL - Türk Tarım Orman Sendikası (Türk Tarım Orman-Sen) yetkilileri, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) İstanbul'daki Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Türk Tarım Orman-Sen Eğitim ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Nuri Akça, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile bir araya geldi.

Görüşmede, TARSİM'in geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşülerek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.



Ekonomi 26.12.2025 12:13:25 0
Anahtar Kelimeler: türk tarım orman sendikası'ndan tarsim'e ziyaret

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

TOKİ Herkese Bir Anahtar Verse Ne Olur?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Burdur'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

2

Adana'da lise öğrencisi, iklim krizine dikkati çekmek için oyun geliştirdi

3

Türk Tarım Orman Sendikası'ndan TARSİM'e ziyaret

4

Guatrda erken teşhis tedavi sürecini kolaylaştırıyor

5

Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Kayacı, deprem sonrası Hatay'da yapılan çalışmaları anlattı:

6

Adana'da 2 milyon 270 bin makaron ele geçirildi

7

Adana'da kaçak 16 bin paket sigara ve 1500 puro ele geçirildi

8

Adana'da su borusunun patladığı caddede çukur oluştu

9

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında düzenlenen spor turnuvaları tamamlandı

10

Migros Erzincan'ın yerel ürünlerini 81 ilde satışa sundu