Türk Telekom ‎"Erişilebilir Tiyatro" projesine Fındıkkıran balesini dahil etti

İSTANBUL - Türk Telekom, "Erişilebilir Tiyatro" projesi kapsamında Fındıkkıran balesini görme engelli sanatseverler için erişilebilir kıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle sürdürdüğü proje, 3. sezonunda Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Engelli sanatseverlerin kültürel etkinliklere eşit katılımını desteklemek amacıyla görme ve işitme engelli bireyler için hayata geçirilen ‎"Erişilebilir Tiyatro" ‎projesi kapsamında ilk defa bir bale etkinliği erişilebilir kılındı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneye taşıdığı Fındıkkıran, sesli betimleme uygulaması ile görme engelli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Çaykovski'nin müziği eşliğinde sahnelenen Fındıkkıran, AKM'de izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Klasik bale repertuvarının eserlerinden biri olan bu iki perdelik bale, Clara karakterinin yılbaşı gecesinde fındıkkıran oyuncağıyla çıktığı düşsel yolculuğu konu alıyor.

Görme engelli sanatseverler, sesli betimleme uygulamasıyla dekor, kostüm, dansçıların hareketleri, sahne geçişleri gibi sessiz gelişen olayların anlık anlatılmasıyla bu özel etkinliği deneyimledi.