Türk Telekom kas hastaları için geliştirdiği EyeMo yazılımını sundu

İSTANBUL - Türk Telekom, ALS ve felç gibi kas hastası bireyler için geliştirdiği yapay zeka destekli EyeMo yazılımını ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yapay zeka tabanlı görüntü işleme modeli kullanılarak geliştirilen ve patenti alınan EyeMo, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç duymadan çalışıyor.



Yazılım sayesinde kullanıcılar, yalnızca göz hareketleriyle bilgisayarlarını ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanlarını kontrol edebilme imkanı buluyor.

EyeMo, ellerini hareket ettiremeyen bireylerin bilgisayarlarını daha kolay ve konforlu bir şekilde kullanmasını sağlamanın yanı sıra bilgiye erişimi destekleyerek dijital hayata eşit katılımın önünü açıyor.

Türk Telekom, EyeMo gibi insan odaklı ve ücretsiz teknolojilerle, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını desteklemeyi ve herkes için erişilebilir bir dijital gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

EyeMo yazılımı, şirketin internet sitesi üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.



- "Yerli ve milli olarak geliştirildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren, insan odaklı yaklaşımlarıyla her alanda değer katan, inovatif ve geniş kitlelere fayda sağlayacak projeler geliştirdiklerini belirtti.

Erişilebilirliği sosyal sorumluluğun ötesinde, sürdürülebilir dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Evren, şunları kaydetti:

"Üniversite sanayi işbirlikleri ve AR-GE çalışmalarımızla tamamen yerli ve milli olarak geliştirilerek, bilgi teknoloji ekiplerimizle ürünleştirilen, ücretsiz olarak kullanıma sunduğumuz EyeMo sayesinde ALS ve felç gibi kas hastalıkları nedeniyle ellerini kullanamayan bireylerin dijital dünyaya bağımsız ve eşit katılımını destekliyoruz. Teknolojinin dönüştürücü gücünü toplum için iyilik ve faydaya dönüştüren projeler üretmeye devam edeceğiz."











